Dal 10 al 17 marzo buone notizie per questi 6 segni zodiacali che metteranno il turbo e schizzeranno nello spazio, accaparrando danaro e fortune

Tra i segni che questa settimana avranno diritto alle 5 stelle, e quindi al top del punteggio, incontriamo ancora l’Ariete. Dopo lacrime e sangue, finalmente buone notizie per l’amore, perché Venere inizia ad avvicinarsi. Questo significa che durante la settimana dal 10 al 17 marzo questo segno potrà lasciarsi andare al partner. L’unico consiglio è quello di fare attenzione al fine settimana, che potrebbe essere fonte di nervosismo, ma sarà meglio lasciar correre. Anche sul lavoro, inoltre, abbiamo buone notizie perché Giove andrà dalla parte degli arietini, spingendoli in avanti e coprendo loro le spalle. Il voto è il massimo, quindi è meglio mettere il turbo.

Secondo segno con ottimo punteggio sono i Gemelli, che stanno godendo di una buona fortuna ultimamente. Perché? Ebbene, Venere è dalla loro parte, quindi l’amore è garantito, con nuovi incontri per i single e rafforzamenti per le coppie collaudate. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno maggiori spese ma verranno rimpiazzate da nuovo danaro. Quindi, sarà favorevole anche l’ambito economico.

Gli altri segni che riceveranno buone notizie

Terzo segno che beccherà le stelle dalla sua parte è il Cancro, con Venere finalmente non più di traverso. Nei primi giorni della settimana potrà ricevere proposte amorose interessanti, ma dovrà fare attenzione ai legami pericolosi con Bilancia e Ariete. Anche sul fronte del lavoro sono in arrivo novità positive. Dal 10 al 17 marzo buone notizie anche per la Vergine. Questo segno dovrà fare “avanti tutta” in amore, perché è il momento propizio per ottenere di più. Tuttavia, dovrà lasciare andare il passato. Il lavoro, pure, vedrà un momento di recupero e crescita.

Ancora, tra i fortunati, abbiamo la Bilancia, che avrà Venere dalla sua e quindi potrà tirare un sospiro di sollievo. Per chi ha chiuso una storia recentemente, vale la pena far fare l’ingresso a qualcosa di nuovo. Basta essere fiduciosi e credere in sé stessi. Anche negli affari, poi, vi saranno svolte interessanti e vantaggiose!

Dal 10 al 17 marzo buone notizie per questi 6 segni zodiacali che metteranno il turbo e schizzeranno nello spazio, accaparrando danaro e fortune

Sesto ed ultimo segno baciato dalla fortuna: Acquario. Anche per lui, Venere sarà benevola, entrando presto nel segno e portandogli benessere e felicità. Basta approfittarne quando arriverà l’amore. Un giorno particolarmente interessante, oltre al periodo dal 10 al 17, sarà anche il 9 marzo, perché qualcuno di speciale si farà avanti. Nell’ambito lavorativo, inoltre, poiché Venere e Marte graviteranno nel segno, ci saranno da aspettarsi grandi sorprese e favori.

Approfondimento

Questi due segni zodiacali se ne andranno a braccetto verso un aprile colmo di gioia e amore, ma neppure il Leone scherzerà in fortuna