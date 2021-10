Non capita tutti i giorni di diventare un appassionato di cucina. Per chi sperimenta questo amore per fornelli e ricette il primo obiettivo è padroneggiare le basi. Perché anche la cucina ha le sue regole e ci sono preparazioni fondamentali che bisogna conoscere. Dopo quelle si può passare alla nuova cucina e alla sperimentazione.

Per iniziare questo percorso alla scoperta dei massimi sistemi dell’arte culinaria c’è bisogno di ricettari. Ecco come si diventa aspiranti chef. Si perché nei libri è racchiuso tutto il sapere della chimica dei sapori. E poi ci si può confrontare con le ricette degli chef che hanno fatto la storia. E arrivano proprio dai grandi chef 3 libri di cucina imperdibili che un appassionato dovrebbe assolutamente avere.

Non si tratta di ricettari difficili o composti da ricette antiche che non si fanno più. Stiamo parlando di titoli che racchiudono l’alta cucina ma accessibili a tutti. Ma dall’abc si passa a ricette sempre più complesse fino a creare opere d’arte culinaria. Ed ecco le proposte di libri di cucina a cui affidarsi.

Ovviamente, ricordiamo che questi tre testi di cui parleremo sono semplicemente indicativi ma sono tantissimi gli chef di fama nazionale e internazionale che possono aiutarci nel nostro percorso di studi di cucina e da cui prendere ispirazione.

Dai grandi chef 3 libri di cucina imperdibili che un appassionato dovrebbe assolutamente avere

Il primo libro nasce proprio come una guida ai principi della cucina. Infatti si chiama “La grammatica dei sapori”. Finora è risultato il libro più venduto al mondo. E ci sarà venuta voglia di scoprire il perché. Per prima cosa l’autore, Nicky Segnit, si rivolge a chiunque voglia addentrarsi in questo mondo. Chef, aspiranti, amanti e appassionati, principianti e negati. Un libro che parte dai sapori di ciascun ingrediente per cogliere gli abbinamenti perfetti. E poi illustra le tecniche di cottura e le combinazioni possibili. Alla fine si sarà capaci di creare da pochi ingredienti piatti di altissima qualità.

Se invece vogliamo scoprire nuove ricette ma senza impiegare molto tempo, ecco il libro perfetto. Si intitola “5 ingredienti” scritto dallo chef internazionale Jamie Oliver. Qualunque appassionato di cucina dovrebbe averlo in casa. Il libro è la dimostrazione che con pochi ingredienti si può fare un piatto strabiliante. Ricette semplici e altre più complesse danno vita a un ricettario divertente e mai noioso.

Per ultimo un capolavoro dell’arte della cucina. L’autore è il maestro gastronomo Pellegrino Artusi che colleziona anni e anni di ricette in un solo libro. Non un manuale ma un viaggio alla scoperta di sapori, profumi e pietanze del mondo. Un libro ricco che ha ispirato chef di tutto il mondo fino ad oggi. Anche in questo caso non ci aspettiamo un manuale come gli altri. Dentro c’è racchiusa l’arte del buon mangiarerice.

