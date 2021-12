Con l’avanzare dell’età, diventa necessario fare qualche “tagliando” in più per assicurarci che tutto proceda per il meglio. Prevenire è meglio che curare, si sa, soprattutto per quanto riguarda la salute.

La prevenzione, infatti, è fondamentale per salvaguardare il proprio benessere e intervenire laddove ce ne fosse la necessità. Ed è principalmente grazie alla prevenzione se, nell’ultimo ventennio, l’incidenza di alcuni tumori è diminuita. Ecco, quindi, perché è importante effettuare i controlli necessari.

In particolare, esiste una malattia che colpisce soprattutto soggetti che hanno superato i 40 anni, con poca distinzione tra uomini e donne. Ecco di cosa si tratta e quali sono le visite necessarie per prevenire il problema.

Dai 50 anni in avanti è importantissimo effettuare questa visita salvavita per scongiurare uno dei tumori più insidiosi

Uno dei campanelli d’allarme che potrebbe preannunciare un tumore intestinale è la presenza di polipi. I polipi non danno sintomi specifici ed è per questo che bisogna sottoporsi ai regolari controlli e fare molta attenzione a queste formazioni.

Infatti, anche se è vero che non tutti i polipi si trasformano in tumore, è anche vero, però, che tutte le neoplasie partono come polipi.

Quando si parla di “polipi”, si intendono delle piccole escrescenze che, se evolvono in senso negativo, possono provocare problemi molto seri. Uno degli scenari più gravi è proprio il tumore del colon retto.

Non dimentichiamo di sottoporci sempre a questo controllo

Come riporta Humanitas Research Hospital, il 75% dei tumori del colon deriva da polipi adenomatosi, formazioni tubolari o villose.

Il restante 25% di questi tumori, invece, deriva da polipi serrati, o seghettati, i quali sono ricoperti da uno strato di muco. Ed è proprio per questo particolare che, durante i controlli, potrebbero essere poco visibili.

Inoltre, come già anticipato, i polipi non danno sintomi specifici. La loro presenza, infatti, spesso si avverte ormai quando sono già aumentati di volume, degenerando in tumori.

Per questo è fondamentale sottoporsi regolarmente ad una colonscopia. Questo, infatti, è l’unico esame che, ad oggi, può individuare e permetterci di intervenire tempestivamente su questo problema. Ecco, quindi, perché dai 50 anni in avanti è importantissimo effettuare questa visita salvavita per scongiurare uno dei tumori più insidiosi.

La colonscopia è un esame che può rivelarsi parecchio fastidioso, anche se l’utilizzo di sedativi permette al paziente di viverlo con serenità.

La prevenzione è fondamentale

Per quanto riguarda la popolazione maschile, invece, uno dei tumori più frequenti superata la soglia dei 50 anni è il tumore alla prostata. A tal proposito, sembrerà assurdo ma per prevenire problemi alla prostata dovremmo evitare di bere questa bevanda.

Per quanto riguarda le donne, invece, il tumore in assoluto più diffuso è quello alla mammella. Ricordiamoci, quindi, di effettuare regolarmente queste e tutte le altre visite necessarie per salvaguardare la nostra salute.