Cockapoo, un nome veramente buffo che si adatta perfettamente ad un cucciolo dal carattere così amorevole e simpatico! Rientra tra quelli che sono definiti designer dogs, ovvero cani ibridi docili e di bell’aspetto, nati da incroci di due cani di razza pura. Il cockapoo soprannominato anche Spoodle, è nato fra gli anni 50-60 negli Stati Uniti, precisamente dall’incrocio tra un Cocker Spaniel e un Poodle (il Barboncino). Proprio perché nato da un incrocio non è riconosciuto né dall’American Kennel Club né da altre associazioni cinofile internazionali.

Caratteristiche del Cockapoo

Dagli USA il cagnolino ipoallergenico, inodore, dal manto ondulato perfetto come animale da compagnia una razza canina molto vivace e docile. Di taglia medio-piccola, raggiunge mediamente un peso variabile trai 5 e i 9 kg. Ma attenzione! Meglio informarsi bene prima di adottarne uno, esistono delle eccezioni. Difatti a seconda del carico genetico predominante, potrebbe arrivare anche a una trentina di chili. Il suo musetto lungo e ben definito, è incorniciato da orecchie cadenti, morbide e pelose. Ha una corporatura ben proporzionata, zampe dritte e agili e un manto fitto, morbido ed ondulato simile a quello del Cocker. Il pelo può avere varie colorazioni, dai toni più scuri come il nero, fino al marroncino più dorato ed ha il pregio di essere soggetto ad una muta quasi nulla. Questo lo rende un cane meno problematico rispetto ad altre razze, per chi soffre di allergie. Certo non si può garantire che non provochi alcuna reazione ma la scarsa perdita di pelo sicuramente ne riduce i rischi. Inoltre è inodore, quindi la casa non si impregnerà di cattivi odori onostante ciò come ogni altro cane richiede un bagnetto al mese.

Temperamento

Avendo parte del DNA del Barboncino ne ha ereditato l’intelligenza per questa ragione è abbastanza semplice addestrarlo, l’importante è mostrarsi sempre fermi e risoluti. Questa qualità lo rende un esemplare perfetto anche per i principianti e per tutti quelli che non hanno mai avuto cani prima. Dal Cocker Spaniel ha ereditato un carattere vivace, socievole, mansueto ed estremamente incline al rapporto con gli esseri umani. Non essendo assolutamente aggressivo non è adatto come cane da guardia, mentre è perfetto per i bambini tanto più che adora giocare e stare all’aperto. Non è adatto a chi trascorre molto tempo fuori casa, la sua natura affettuosa lo porta ad aver bisogno di compagnia altrimenti rischia di soffrire si solitudine.

Un buon cane da appartamento

Ha un’aspettativa di vita che va dai 13 ai 15 anni e come tutti i designer dogs è molto versatile e si adatta perfettamente alla vita in appartamento, date anche le sue dimensioni. Gli basta fare frequenti passeggiate, almeno un paio al giorno e avere una cuccia accogliente dove rifugiarsi quando ne sente la necessità. Nonostante il suo essere giocherellone e vivace non è un cane rumoroso, quindi non dovrebbe dar problemi a chi vive in condominio. É obbediente e non richiede grandi spazi. Educato ben fin da cucciolo, è in grado di star tranquillo e calmo al suo posto.

