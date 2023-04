Dagli abiti di tendenza al salotto di casa, spopola l’incredibile moda di Pasqua: ecco il fiore della primavera 2023

Fa quasi impressione pensare che un fiore diventi protagonista tanto della stagione della moda quanto quella del design da interni. Eppure, c’è un punto di comune insospettabile: ecco quale.

Si tratta di nulla di più semplice di un fiore colorato ed elegante come pochi. Ci si potrebbe chiedere come riesca a fare da punto di contatto tra i due mondi. La risposta è semplice: la moda e l’arredamento sono due conseguenze di ciò che l’animo umano ritiene bello in un periodo storico. Forse, dopo gli anni rinchiusi in casa per la pandemia, il nostro animo ricerca la delicata e libera bellezza delle decorazioni floreali. Queste ci ricordano che la vita emerge con i suoi colori e la sua grazia nonostante i problemi da affrontare. Ebbene, questo è decisamente l’anno dell’anthurium: dagli abiti di tendenza al salotto di casa, spopola la caccia a questo fiore per arredare la nostra vita.

Quando la moda e le tendenze cercano la serenità

Forse avranno strabuzzato gli occhi gli appassionati d’alta moda vedendo alcune recenti sfilate alle fashion week, come quella dello stilista Loewe. Modelle e modelli rivestiti con enormi petali anthurium, con l’inconfondibile rosso acceso ed il bianco spadice bene in vista. Ma l’alta moda è tutta un rifiorire, da Valentino a Bottega Veneta e dagli accessori agli abiti lunghi. Ma se risulta alla moda assecondare questa tendenza nel nostro modo di fiorire e di rispondere alla vita che riprende, diventa un dovere inondare anche casa nostra. Forse avremo ospiti per queste festività, o semplicemente vogliamo ripulire dalle contaminazioni disarmoniose i nostri luoghi. In questo caso i passi sono due: la prima è utilizzare il metodo decluttering che in 10 minuti al giorno ci farà togliere il superfluo dalla nostra vita. Il secondo è posizionare il colore vivace dell’anthurium.

I consigli sono semplici e vincenti

Basteranno pochi euro per imbandire una tavola od un soggiorno memorabili. Anche perché, se ben conservato, l’anthurium potrà durare anni interi. Sarà insomma un bel messaggio di vita e di gioia anche d’inverno. L’attenzione però deve essere assolutamente rivolta alla luminosità ed alla temperatura. L’anthurium detesta permanere ad una temperatura inferiore ai 15°. Inoltre ama la luce: non diretta, ma trasversale. E mettiamola lontano dal gatto, pare che le sue foglie possano risultare fastidiose se non tossiche per il micio domestico. Il segreto del rosso è mantenere un terreno ben umido, ma senza eccedere. Per aumentare l’effetto, sono in molti a ricorrere ad un trucco della nonna: mettere dell’argilla espansa all’interno del sottovaso riuscirebbe a mantenere il micro ambiente umido a sufficienza.

L’equazione sembra funzionare: la natura nelle sue forme, con il suo ossigeno e grazie ai suoi colori aiuta la nostra serenità. Questa incentiva la creatività, la memoria ed, in ultima analisi, potrebbe contribuire se non alla nostra felicità, per lo meno al nostro benessere. Certo abbattere lo stress, definito da molti il male del secolo, non è facile. Ecco allora spiegata l’utilità dello shinrin-yoku, ovvero il trucco dei giapponesi perfetto per far ripartire il cervello.