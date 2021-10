Quando due innamorati decidono di convolare a nozze, di sancire ufficialmente la loro unione, devono preparare mille cose. Tra le più importanti, si deve pensare all’acquisto o all’affitto di una casa, alla scelta degli abiti, a stilare la lista degli invitati e così via. Dopo la cerimonia e il ricevimento, i novelli sposi di solito partono per la luna di miele. Il termine si pensa derivi da un’usanza nordica. Nel primo mese di matrimonio (prima luna) gli sposi usavano bere idromiele per favorire la fertilità. Il modo di dire si trova, comunque, in tanti popoli, forse indicando la dolcezza fugace dei primi tempi della vita insieme a fronte delle difficoltà di tutti i giorni.

L’Italia riserva tanti posti romantici per un viaggio di nozze indimenticabile e low cost.

Da visitare assolutamente questi 3 posti davvero romantici che renderanno indimenticabile un viaggio di nozze autunnale in Italia

In Italia si possono visitare moltissimi posti belli in ogni stagione e città ideali per una luna di miele. Vediamone tre.

Roma, Città del Vaticano, CinecittàWorld e RomaWorld

La Città eterna è sempre affascinante e riserva sorprese anche a chi torna a visitarla. Perdersi tra le sue vie e ammirare i suoi monumenti ricchi di storia, gustare i piatti tipici saranno ingredienti essenziali per un viaggio romantico. La visita a Roma deve assolutamente comprendere il Colosseo, i Fori romani, il Pantheon, Fontana di Trevi, il Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona. Tra gli altri posti incantevoli, Piazza di Spagna e la Scalinata di Trinità dei Monti. Tante le chiese, ma come non ricordare la Basilica di San Pietro? Immancabile pure una visita ai Musei Vaticani. Se si vuole, ci si può immergere nel mondo del cinema a CinecittàWorld, in cui si può visitare pure RomaWorld, con ricostruzioni dell’antica Roma.

Venezia e Murano

Venezia è la città romantica per antonomasia. Passeggiare per calli, girare in gondola e ritrovarsi in Piazza San Marco saranno esperienze da ricordare. Da Venezia si può prendere un vaporetto e recarsi a Murano. In quest’isola, le case variopinte accolgono i visitatori che possono respirare la tranquillità di un posto fuori dal tempo. A Murano si possono ammirare la chiesa di San Pietro ed il Museo del vetro, con splendidi pezzi risalenti anche al Trecento.

Bari

La città pugliese rappresenta una meta da considerare anche in autunno. Il Castello normanno-svevo, il Teatro Petruzzelli e la Basilica di San Nicola sapranno stupire i visitatori. In questa regione non potrà mancare un’immersione nella bellezza e nel gusto dei suoi piatti tipici, magari durante il soggiorno in una delle sue stupende masserie.

