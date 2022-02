Il mese di febbraio è ormai iniziato e anche la pandemia da Covid19 sta finalmente rallentando. Questo allentamento delle restrizioni permetterà a molte persone di dedicarsi a viaggi e nuove scoperte in Italia ma anche all’estero.

Tra le mete più gettonate per trascorrere un weekend, ma non solo, troviamo Siviglia, l’Algarve ma anche Lanzarote. Mete ideali per scappare dal freddo godendosi bel tempo e temperature miti.

febbraio, però, è da sempre il mese legato ai festeggiamenti di Carnevale. A tutte le latitudini carri allegorici, maschere, coriandoli, dolci e stelle filanti sono i veri protagonisti di questo evento.

Il Carnevale può anche essere una buona occasione per una gita tra Italia ed Europa. Oltre ai festeggiamenti nostrani, infatti, anche alcune città europee sono famose per gli eventi organizzati.

Tra queste troviamo Mentone, città francese a pochi passi dal confine italiano seconda solo a Nizza per i festeggiamenti di Carnevale.

Da visitare a febbraio questo posto da favola vicino all’Italia per una vacanza lontano dal freddo ma ricca di divertimento

La città di Mentone è molto frequentata durante il periodo estivo da turisti italiani attirati da mare cristallino e spiagge a costo zero.

Anche se a febbraio le temperature non consentiranno tuffi in mare ci saranno altri motivi per visitare questa città della Costa Azzurra.

Infatti dal 1875 nel secondo mese dell’anno viene organizzata la famosa “Fête du Citron” per celebrare la copiosa produzione di limoni e agrumi della città.

Un evento carnevalesco organizzato dalla città di Mentone che, ogni anno, attira migliaia di turisti da tutte le latitudini.

Nel centro della città, in particolare nei giardini Biovès vengono sistemate delle installazioni prodotte esclusivamente utilizzando limoni e agrumi.

Delle vere e proprie sculture realizzate seguendo un tema che varia anno dopo anno. Per questo motivo tutti gli anni si potranno ammirare opere diverse e sempre nuove.

Nel 2022 si potranno ammirare dal 12 al 27 febbraio ma non è l’unico evento disponibile in città. Gli amanti delle orchidee, poi, potranno visitare il Festival delle orchidee al Palais de l’Europe per immergersi nel meraviglioso universo di queste piante.

Un modo per godersi un momento di tranquillità lontano dai rumori del Carnevale ammirando dei fiori fantastici. Quindi, da visitare a febbraio questo posto da favola vicino all’Italia perché è la meta ideale per allontanarsi dal freddo pungente.