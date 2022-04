Cucinare è una vera e propria arte e in quanto tale necessita di tecniche. Infatti, bisogna conoscere le regole di base di preparazione e cottura.

Allo stesso tempo, però, servono anche gli strumenti adatti per portare a termine i vari passaggi delle nostre ricette. Spesso, però, le nostre cucine potrebbero non essere fornire di tutti gli utensili necessari e ciò potrebbe esserci di forte impedimento.

Fortunatamente, con un po’ di inventiva e di spirito di adattamento possiamo trovare valide alternative. Ad esempio, può succedere per creare una ciambella senza stampo col buco. Perfino in assenza di un matterello esistono delle soluzioni. Infatti, ideali da usare al posto del matterello sono questi 5 oggetti che abbiamo tutti.

SOS matterello

Salvo cimentarci spesso con impasti, potremmo non avere un matterello. D’altronde è uno di quegli oggetti della cui necessità ci si rende conto solo nel momento in cui serve. Infatti, in alcuni casi risulta davvero fondamentale. Si usa per stendere e dare forma a tantissimi tipi di impasto. Lo possiamo impiegare al posto della macchinetta per fare la pasta in casa, ad esempio quella per realizzare un primo della tradizione meridionale. Indispensabile anche per dare la tipica forma rotonda alla pizza e alle crostate, nonché assottigliare anche alcuni tipi di sfoglie, quale quella per biscotti.

Da usare al posto del matterello, questi 5 oggetti presenti in casa permettono di stendere facilmente pasta, pizza, crostate e biscotti

Nel caso volessimo cimentarci in una delle suddette preparazioni e non dovessimo avere il matterello, non vi sarà bisogno di rinunciarvi. Infatti, sicuramente avremo almeno uno dei suoi validi sostituti.

Il primo è il rotolo delle varie carte da cucina. Può trattarsi di quello della carta assorbente, alluminio o della pellicola trasparente. L’unica cosa che conta è che sia abbastanza rigido il suo cartoncino e che non si deformi.

Se siamo amanti della polenta, sicuramente avremo il mestolo per girarla. Dovrà trattarsi però di un mestolo dotato di un manico abbastanza doppio.

Non mancherà in nessuna casa una bottiglia di vetro, di quelle dalla forma classica che solitamente contengono il vino. Naturalmente ne sfrutteremo la parte al di sotto del collo che aderisce e preme bene.

Altro suggerimento, visto dalle nonne, è usare il manico di una scopa. Naturalmente ripuliamolo prima per bene, magari igienizzandolo col bicarbonato. Potrà sorprendere, ma date le grandi misure, risulterebbe perfino più comodo di un matterello.

Nel caso poi la sfoglia o la pasta da stendere fosse poca o per una preparazione di misure ridotte, perfetto l’ultimo consiglio. Useremo un classico bicchiere di vetro da tavola, di quelli che usiamo per bere l’acqua. Con un poco di arguzia, insomma, si può sopperire facilmente alla mancanza di un matterello e ottenere manicaretti buoni e riusciti.

