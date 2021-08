Le vacanze stanno finendo e presto torneremo a prenderci cura della nostra dimora. Senza dimenticarci del nostro giardino.

Sappiamo che se il nostro cactus non fiorisce è perché abbiamo dimenticato questo importante trucchetto.

Ma come possiamo abbellire al meglio il nostro giardino? Esiste una pianta che può regalarci una fioritura costante?

Niente paura perché, anche questa volta, troveremo la giusta soluzione. In poche semplici mosse renderemo il nostro giardino unico e stupendo. E tutti i vicini ce lo invidieranno.

Da settembre è importante piantare questa pianta sempre fiorita perfetta anche per l’inverno

La nostra oasi di verde ci regala gioia e serenità. Cerchiamo di prendercene cura al meglio e stiamo attenti ad ogni dettaglio.

Conosciamo i fiori da piantare e qual è il periodo giusto per farlo. Anche perché finalmente abbiamo trovato questo fiore facile da coltivare. E la sua fioritura abbondante ha incantato tutti.

Sappiamo che questa pianta dorata illuminerà di splendore il nostro balcone o giardino anche d’autunno. Ed il nostro terreno sembrerà ancora più bello.

Ma proprio non abbiamo idea di come occupare quelle zone che sono sempre colpite dal sole. Ci serve una pianta che resista bene anche all’inverno. Magari che dia anche un tocco di colore al nostro giardino.

Pochi lo sanno ma ci può aiutare la Chitalpa tashkentensis. Da settembre è importante piantare questa pianta sempre fiorita perfetta anche per l’inverno. Le sue lunghe foglie resistono fino alla fine dell’autunno ed i fiori si colorano di rosa e lilla.

Caratteristica principale di questo arbusto è che i rami possono fiorire fino a tre volte. In una sola stagione. E questo ci garantirà una fioritura sempre abbondante.

Inoltre, resiste bene alla luce diretta del sole e sopporta la siccità. È un ottimo alleato anche contro le zanzare. E d’inverno sopporta tranquillamente il clima più freddo. Sopportando perfettamente anche le forti raffiche di vento.

È questa la pianta perfetta per impreziosire al meglio il nostro giardino.

Come coltivarla

La Chitalpa si adatta perfettamente a qualsiasi terreno. Ci basterà scavare una buca leggermente più larga rispetto alle sue radici.

Una volta ricoperte con la terra, andremo ad aggiungere del terriccio e della sostanza organica. In questo modo le radici attecchiranno perfettamente. E favoriremo la crescita della pianta.

Per i primi anni dovremo bagnarla con regolarità da marzo fino ad ottobre. Poi irrigheremo solo quando necessario. In autunno sarà bene concimarla così, in estate, darà il meglio di sé. E le fioriture saranno sempre abbondanti.

Infine, in inverno provvederemo alla potatura. Ma ci basterà sistemarne la forma tagliandone solo i rami secchi. Il nostro giardino sarà finalmente stupendo e avremo fatto il minimo sforzo.