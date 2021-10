Da questi semplici ma efficaci accorgimenti proviene la sicurezza del nostro cane

Una regola essenziale per far sì che il nostro cane sia contento, in forma e ben accudito è quella di portarlo costantemente a fare movimento.

Cani grandi e piccoli hanno tutti bisogno di muoversi e di stare all’aperto.

Quando andiamo a fare una passeggiata con loro basta un guinzaglio e tanta buona volontà di camminare a lungo, dato che il nostro animale si stanca difficilmente.

Ma quando ci prepariamo per fare un viaggio in auto con il cane, per portarlo in zone più belle e libere, cosa dobbiamo fare per far sì che stia al sicuro?

Da questi semplici ma efficaci suggerimenti proviene la sicurezza del vostro cane e anche la vostra.

L’imbracatura

Uno dei modi migliori per mantenere il cane fermo e sicuro durante il viaggio è montare un’imbracatura.

È buona norma far sì che il nostro animale non vaghi per l’auto mentre siamo alla guida, perché ciò potrebbe farci distrarre e quindi causare incidenti.

Esistono vari tipi di imbracatura che garantiranno che il cane sia protetto e stabile quando l’auto è in movimento.

Indipendentemente dalle dimensioni del nostro amico peloso, prendiamo in considerazione l’acquisto di un’imbracatura, soprattutto per i viaggi più lunghi.

Una cassa a mo’ di cuccia

Un’altra opzione per far sì che il nostro cane non sia libero di muoversi durante la guida è tenerlo in una cassa.

Questo espediente funziona molto bene, soprattutto se tendono a diventare ansiosi.

I cani si stressano anche a causa di piccole cose che non conoscono: l’auto non è di sicuro un luogo da loro conosciuto.

Questo è il motivo per cui gli esperti suggeriscono di modificare una cassa, trasformandola in una cuccia accogliente che li farà sentire al sicuro e a proprio agio.

Assicuriamoci solo che la cassa sia abbastanza grande da contenerli completamente e che abbiano lo spazio sufficiente per accucciarsi senza problemi.

Controlliamo la temperatura dell’auto

Assicuriamoci sempre che la temperatura all’interno dell’auto sia corretta per il nostro cane.

Anche i cani sentono caldo e freddo ed è molto importante che non ne debbano soffrire durante il trasporto.

In estate, si consiglia vivamente di accendere il condizionatore o lasciare i finestrini leggermente aperti.

Fido, tieni la testa e le zampe dentro la macchina

Per evitare di essere distratti durante la guida, serve anche assicurarsi che il cane sia interamente all’interno dell’auto.

Anche se i cani amano appendere la testa fuori dal finestrino, ciò è, in realtà, piuttosto pericoloso.

Teniamo la testa del cane dentro la macchina per evitare che si faccia male.

Alcune delle cause più frequenti di lesioni durante gli spostamenti includono detriti vaganti, vento forte e scontri con altre auto.

Per non parlare del fatto che un cane eccessivamente eccitato potrebbe tentare di saltare fuori dalla macchina.

Per affrontare i viaggi lunghi

Coloro che sono spesso in viaggio con i cani, dovrebbero sempre avere diversi elementi essenziali a disposizione.

Gli esperti consigliano di tenere nel bagagliaio svariati oggetti.

I loro giocattoli preferiti, le ciotole per il cibo e per l’acqua, un contenitore con acqua potabile fresca, degli asciugamani, dei sacchetti per raccogliere gli escrementi, un guinzaglio, farmaci e un kit di pronto soccorso per animali domestici. Quindi è da questi semplici ma efficaci accorgimenti proviene la sicurezza del nostro cane.