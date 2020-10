Da questi livelli i mercati probabilmente partiranno per un rialzo del 5/7%. I titoli da comprare a Piazza Affari prima che la festa finisca

Il setup scaduto ieri sembra aver dato il giusto mix per iniziare un movimento rialzista e da questi livelli i mercati probabilmente partiranno per un rialzo del 5/7% fino a metà novembre. Probabilmente non oltre e probabilmente quest’ anno il rally natalizio non si verificherà. Andiamo ora a definire lo scenario futuro di breve termine e quale strategia di trading poter applicare al momento attuale.

Nel momento che scriviamo le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

12.995

Eurostoxx Future

3.242

Ftse Mib Future

19.495

S&P 500

3.419,44 alla chiusura del 7 ottobre.

Dove si andrà da ora in poi?

Il ritracciamento atteso fra settembre e ottobre dovrebbe essere agli sgoccioli

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 2 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Da questi livelli i mercati probabilmente partiranno per un rialzo del 5/7%

Dax Future

Rimbalzo in corso ma rialzo duraturo solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 8 ottobre inferiore a 12.758.

Eurostoxx Future

Rimbalzo in corso ma rialzo duraturo solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre superiore a 3.174. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 8 ottobre inferiore a 3.192.

Ftse Mib Future

Rimbalzo in corso ma rialzo duraturo solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre superiore a 19.375. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera dell’ 8 ottobre inferiore a 19.130.

S&P 500

Movimento rialzista in corso. Nuovi ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre inferiore a 3.326. Ribassi di breve solo con chiusura giornaliera dell’8 ottobre inferiore a 3.384.

I titoli da comprare a Piazza Affari prima che la festa finisca

Il rialzo che dovrebbe essere partito dal setup di ieri dovrebbe essere verticale e forte (5/7%) fino alla prima decade di novembre, per poi lasciare spazio a un ribasso fino a quasi tutto il mese di febbraio dell’anno 2021.

Quali sono i titoli da comprare oggi e mantenere per un mese circa?

Banca Mediolanum, con stop loss a 6,17 ed obiettivo a 8,00.

Enel, con stop loss a 7,29 ed obiettivo a 8,50.

FCA, con stop loss a 10,17 ed obiettivo a 13,10.

Intesa Sanpaolo, con stop loss a 1,65 ed obiettivo a 2,04.

Poste Italiane, con stop loss a 7,59 ed obiettivo a 9,00.

Si procederà per step.