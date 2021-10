Con l’abbassarsi delle temperature arrivano sulle nostre tavole tutte le delizie della stagione fredda. Cavoli, cavolfiori, zucche, castagne e mille altre leccornie diventano protagoniste dei nostri piatti.

Questi ingredienti ci danno la possibilità di preparare dei piatti rapidissimi e gustosi, con poco impegno di tempo e con risultati da far venire l’acquolina in bocca.

Oggi proponiamo un contorno davvero semplicissimo, possiamo dire che si prepara da solo, ma che farà un figurone sulle nostre tavole. Vediamo di che cosa si tratta.

Da provare questo contorno autunnale gustoso e semplicissimo che si prepara da solo

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Si tratta di un mix gustosissimo di verdure al forno. Parliamo di zucca, patate e cipolle al forno. È una ricetta banalmente semplice, che richiede pochissimi minuti di preparazione. Gli ingredienti sono semplici, economici e a lunga conservazione, quindi possiamo prepararla anche all’ultimo minuto. È da provare questo contorno autunnale gustoso e semplicissimo che si prepara da solo.

Ingredienti per preparare zucca, patate e cipolle al forno

Vediamo gli ingredienti per prepararlo:

circa 500 gr di zucca con la buccia;

quattro o cinque patate medie, o una decina di piccole;

una cipolla bianca grande;

olio di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un ciuffo di prezzemolo per guarnire.

Preparazione degli ingredienti

Preparare questo piatto è banalmente semplice. Laviamo e affettiamo la nostra zucca in fette o cubetti non troppo sottili. Non sbucciamola, in modo che resti più croccante. Laviamo con attenzione le patate e tagliamole in pezzi di dimensioni simili alla zucca o leggermente più piccoli. Anche questa volta lasciamo la buccia, diventerà croccante e deliziosa.

Poi sbucciamo e affettiamo grossolanamente la cipolla bianca. Ora non ci rimane che comporre il piatto.

Composizione del piatto e tempi di cottura

Selezioniamo una teglia da forno. Possiamo distribuire gli ingredienti direttamente sulla teglia, oppure coprirla con uno strato di carta da forno. Distribuiamo uniformemente le patate, la zucca e la cipolla su tutta la superficie della teglia. Ora condiamo con abbondante olio, e sale e pepe secondo il nostro gusto.

Inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 40 minuti. Teniamo d’occhio la teglia perché a seconda delle dimensioni in cui abbiamo tagliato le verdure potrebbe volerci più o meno tempo. A fine cottura, cospargiamo di prezzemolo tagliato grossolanamente.

