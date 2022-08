Le zucchine sono uno degli alimenti più consumati in cucina. Sono molto versatili e possono essere preparate in tanti modi. Sul web sono tante le ricette che si possono trovare e provare. Vanno da quelle un po’ più elaborate a quelle semplici e leggere. Noi andremo a preparare degli involtini di zucchine che avranno poche calorie. Si potranno consumare tranquillamente anche a dieta.

Zucchine

Sono tra gli ortaggi che hanno un profilo nutrizionale ottimale. Povere di calorie e ricche di antiossidanti, sali minerali e vitamine. Proprio per questo rappresentano un alimento funzionale e che potrebbe essere utile per ridurre il rischio di alcuni problemi di salute. Tra l’altro contengono tanta acqua e favorirebbero la digestione.

Ingredienti

Ciò che ci servirà per questa ricetta sono:

2 zucchine;

olio EVO;

pangrattato;

prosciutto cotto q.b.;

provola;

sale;

menta.

Da provare questi involtini di zucchine al forno light veloci e gustosi

Una volta presi tutti gli ingredienti necessari, possiamo procedere alla preparazione. Come prima cosa dobbiamo lavare le zucchine. Successivamente tagliamo le teste con un coltello e le andiamo a tagliare a fettine sottili. Lo spessore dovrà essere di circa 3 cm. Quindi le passiamo nel pangrattato. Le disponiamo poi su una teglia bagnata con un po’ di olio d’oliva. Aggiungiamo una spolverata di sale e passiamo alla cottura. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e cuociamo le zucchine per un tempo massimo di 10 minuti. Passato questo, possiamo passare alla farcitura.

Prendiamo il prosciutto cotto e lo adagiamo sulla zucchina, facciamo poi la stessa cosa con la provola (che taglieremo in modo sottile). Mettiamo qualche fogliolina di menta e arrotoliamo. Chiudiamo l’involtino con uno stuzzicadenti, in modo che durante la cottura non si apra. Ripetiamo lo stesso passaggio fino a quando non finiamo tutti gli ingredienti. Adesso saranno pronti per terminare la cottura. Cuociamo in forno sempre a 180 gradi, ma questa volta per 15 minuti. Gli ultimi minuti possiamo attivare la modalità grill. Così facendo diventeranno in superficie più croccanti e dorati.

Ed ecco che sono pronti e da provare questi involtini di zucchine al forno light con pochissime calorie. Sono tante le farciture che si possono utilizzare. Possiamo fare anche la versione di pesce aggiungendo del tonno. Oppure, anziché farle al forno, potremmo prima grigliare le fettine di zucchine e poi ultimare la cottura in forno con il ripieno. Il bello di quest’ortaggio è proprio questo. Si presta ad essere preparato come meglio preferiamo. Possiamo accompagnare questo piatto da una bella porzione di legumi o un po’ di riso.

