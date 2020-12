Da provare assolutamente le zeppole di Natale “Scauratelle”, semplici e veloci bontà napoletane

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un dolce tipico della tradizione napoletana conosciuto e amato in tutto il mondo. Le “Scauratelle” sono zeppole bollite che derivano dall’espressione dialettale “scaurare”, appunto cuocere in acqua. Una versione buona e sfiziosa che non farà rimpiangere la ricetta delle zeppole o graffe fritte napoletane. Ecco tutto l’occorrente per realizzare un bel vassoio di zeppole di Natale.

Ingredienti

1 uovo;

500 g di acqua;

50 g di olio extravergine di oliva;

450 g di farina tipo 00;

1 pizzico di sale;

scorza grattugiata di arancia e limone;

500 g di miele;

200 g di frutta candita mista;

100 g di confettini colorati.

Da provare assolutamente le zeppole di Natale “Scauratelle”, semplici bontà napoletane. Procedimento

Per realizzare delle ottime zeppole Scauratelle, innanzitutto occorre inserire in una pentola capiente l’acqua, con olio extra vergine d’oliva, un pizzico di sale e la scorza grattugiata sia di un limone che di un’arancia. Portare ad ebollizione e solo dopo togliere dal fuoco e aggiungere la farina. Con un cucchiaio di legno amalgamare bene gli ingredienti e mescolare bene per evitare la creazione di grumi. A questo punto, accendere nuovamente il fuoco e far cuocere a fiamma bassa per un paio di minuti. L’impasto sarà pronto quando comincerò a staccarsi dai bordi della pentola. Versare l’impasto in una ciotola e lasciare raffreddare. Successivamente aggiungere l’uovo e impastare nuovamente. Quando il composto risulta omogeneo e liscio, staccare dei pezzetti di impasto e lavorare per formare dei piccoli filoncini. Unire le estremità e poi friggere in olio d’oliva.

Girare per far cuocere entrambi i lati e poi posizionare le zeppole in un piatto ricoperto di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Sciogliere il miele in un pentolino e versarlo sulle zeppole, precedentemente disposte in un vassoio. Decorare con frutta candita e con tanti confettini colorati.

