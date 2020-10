La ricetta che la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre in questo spazio ha decisamente il gusto fresco del limone. Preparare la torta semplice al limoncello significa sentire il profumo di genuinità che si propaga pian piano in tutta la casa. È possibile creare un momento goloso, spendendo poco e soprattutto in breve tempo grazie alla preparazione composta da pochi e facili passaggi. Ecco tutto l’occorrente per preparare una soffice bontà tutta da gustare.

Ingredienti

180 g di yogurt al limone;

2 uova;

150 g di farina di tipo 00;

100 g di zucchero;

80 g di burro;

100 ml di limoncello;

1 bustina di lievito per dolci.

Da provare assolutamente la torta semplice al limoncello per un inebriante momento di gusto. Preparazione

Per realizzare una morbida ed alta torta al limoncello, per prima cosa bisogna prendere una ciotola, inserire il burro con lo zucchero e bisogna mescolare bene. Di seguito, aggiungere lo yogurt ed inserire le uova. Setacciare la farina e il lievito ed aggiungere al composto. Infine, versate il limoncello, mescolando sempre molto accuratamente. Prendere una tortiera di circa 24 cm di diametro, imburrata precedentemente. Oppure è possibile foderare lo stampo con un foglio di carta da forno. Versare l’impasto nello stampo ed infornare a 180°C per circa 30 minuti.

Da ricordare la tecnica di “prova cottura” con lo spaghetto. Inserire lo spaghetto fino al cuore della torta e se fuoriesce umido d’impasto, fare cuocere ancora 4-5 minuti. Una volta trascorso il tempo di cottura, togliere dal forno e per decorare spolverare con uno strato di zucchero a velo. Da servire da sola o con una crema magari al limone d’accompagnamento, la torta semplice al limoncello rappresenta un ottimo alleato in cucina pronto in poco tempo ma decisamente inebriante per gli ospiti.

