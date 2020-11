La zucca si veste di nuovi abiti. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre una ricetta, sicuramente non inedita ma neanche così comune come può sembrare. Generalmente di carne, il polpettone può essere anche rivisitato in chiave nuova e la ricetta di oggi si presenta decisamente più sfiziosa. Ricco di ingredienti, il polpettone è facile da realizzare e chiunque può cimentarsi ai fornelli senza particolari difficoltà.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di zucca;

1 uovo;

200 g di patate;

4 cucchiai di pangrattato;

4 cucchiai di parmigiano grattugiato;

150 g di provolone o silano;

sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Da provare assolutamente la ricetta semplice del polpettone di zucca. Procedimento

Lo squisito polpettone sarà pronto in pochi minuti. Innanzitutto, pulire, sbucciare e tagliare la zucca a pezzetti piccoli. In una padella e con pochissimo d’olio extra vergine d’oliva cuocere a fiamma lenta. Successivamente, lessare le patate e subito dopo schiacciarle con uno schiacciapatate. Utilizzare lo schiaccia patate anche per la zucca. Unire i due ingredienti in una ciotola e lavorare con l’uovo, il pangrattato e il parmigiano grattugiato. Mescolare con cura, poi aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Una volta amalgamato bene, lasciar riposare il composto per una ventina di minuti. Un segreto per far asciugare l’impasto in modo che non sia troppo morbido.

Successivamente, trasferire il composto all’interno di una teglia ricoperta con un foglio di carta da forno. Con le mani modellare l’impasto a forma di una grande polpetta allungata. Incidere al centro ed inserire la scamorza oppure il silano a dadini e richiudere il polpettone su sé stesso.

Infornare con un filo d’olio, in forno già caldo alla temperatura di 200° per circa 45-40 minuti. Una volta cotto, lasciar intiepidire leggermente prima di servire.

Se “Da provare assolutamente la ricetta semplice del polpettone di zucca” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Tortino veloce di zucca e patate per una delizia autunnale tutta da gustare“.