Versatile e ricca di proprietà la zucca rappresenta uno dei simboli dell’autunno. Molteplici sono le combinazioni e le ricette che ne esaltano il sapore e tantissime sono le prelibatezze sia dolci che salate che si possono preparare. Questa sera, vi proponiamo una delle ricette più semplici che ha come ingrediente principale la zucca. Di seguito, la ricetta che vi cambierà il modo di pensare al questo frutto. Sì perché di frutto si tratta quando parliamo della zucca. Un frutto di diverse piante appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae. Adatta per la colazione, questa crema diventerà un vero asso nella manica per le vostre sperimentazioni culinarie. Ed ecco, dunque, tutto l’occorrente e la preparazione passo dopo passo per creare una strabiliante crema spalmabile di zucca in poche mosse.

Ingredienti

300 g di zucca;

70 g di anacardi;

15 g di zucchero di canna;

un pizzico di cannella.

Da provare assolutamente la crema di zucca spalmabile pronta in pochi minuti. Preparazione

Per rendere ancora più veloce la preparazione di questa ricetta, potete mettere in ammollo gli anacardi la sera prima, lasciandoli riposare in acqua tutta la notte. Prendete la zucca, tagliatela a pezzetti e cuocete in forno per circa 10 minuti. Il calore farà asciugare l’acqua contenuta naturalmente dalla zucca. Ora, con l’aiuto di un frullatore, mischiate gli anacardi, precedentemente scolati e la zucca. Potete aggiungere anche un pizzico di cannella per addolcire il composto. Frullate fin quando gli ingredienti non saranno bene amalgamati. Ed ecco, che in un batter d’occhio, la crema spalmabile sarà pronta. Potete versarla in un barattolo di vetro e conservarla in frigo per 7 anche 8 giorni.

La crema spalmabile alla zucca è economica e nutriente, con un basso contenuto di grassi. Da assaggiare assolutamente a colazione sulle fette biscottate, la crema però può essere utilizzata anche per farcire le torte.

