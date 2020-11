Da sempre delizia che rallegra l’anima, il cioccolato soprattutto quello fondente è tra gli alimenti più amati e ricercati e non solo dai bambini. Concesso anche nelle diete più rigide, il cioccolato resta una delle dosi di felicità più golose in circolazione. A far immergere i suoi Lettori nel piacere del cioccolato ci pensano i buongustai della Redazione di ProiezionidiBorsa. Questa sera è il turno del ciambellone semplice al cioccolato fondente. Di seguito, una ricetta che non può mancare nel repertorio delle pietanze “salvatempo” proprio per la velocità di preparazione.

Ingredienti

120 g di cioccolato fondente;

180 g di burro;

160 g di zucchero;

4 uova;

160 g di farina di tipo 00

60 g di fecola di patate;

80 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci.

Ingredienti per la glassa

100 g di cioccolato fondente;

gocce di cioccolato per decorare.

Da provare assolutamente il ciambellone semplice al cioccolato fondente, una goduria per il palato. Preparazione

Realizzare il dessert sarà una passeggiata, seguendo questi pochi e semplici passaggi. Fare sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e quando avrà raggiunto il risultato lasciare da parte. In una ciotola, lavorare il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Ora, aggiungere ad uno ad uno i tuorli delle uova e dopo aver mescolato bene, versare il cioccolato fuso. Per rendere ancora più soffice il ciambellone, aggiungere a filo il latte. A questo punto, setacciare la farina, la fecola ed il lievito ed aggiungere man mano al composto. In un’altra ciotola montare a neve gli albumi ed incorporarli all’impasto.

Prendere uno stampo a forma di ciambella, imburrare e infarinare prima di versare la base della torta. Far cuocere a 180°C per circa 30 minuti. Infine, una volta cotto bisogna glassare il ciambellone. Come? È molto semplice, si può optare per uno strato di cioccolato fondente fuso e mescolato con lo zucchero per renderlo meno amaro. Infine, per completare l’opera, decorare con una manciata di gocce di cioccolato. La goduria sarà assicurata.

