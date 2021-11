In un recente programma televisivo australiano di cucina è stato eletto miglior piatto del continente la mitica carbonara. Grazie alla finalissima del reality tra le pentole in cui si sono sfidati i 3 cuochi più importanti dello stato oceanico. A testimonianza, ancora una volta di quanto la pasta domini le tradizioni culinarie mondiali. Dopo aver svelato il motivo per il quale tutti stanno cercando la ricetta di questa zuppa gustosa e antifreddo. Oggi vedremo con la nostra Redazione un primo piatto squisito che sta conquistando il Mondo. Da piatto povero a star delle cucine ecco perché tutti vogliono la ricetta di questo primo eccezionale.

Un mix di ingredienti per un primo completo

Potremmo anche definirlo un vero e proprio mix di ingredienti, questo primo di pasta, che, Paese che vai e nome che trovi. Qualcuno lo chiama “pennette all’antica”, altri “fusilli di un tempo”. Anche senza dargli un nome, ci basterà conoscere la ricetta e prepararla per stupire eventuali ospiti. Ecco gli ingredienti per 5 persone:

450 grammi di pennette, penne o fusilli;

50 grammi di cipolla;

30 grammi di acciughe;

300 grammi di cavolfiore;

1 bustina di zafferano;

30 grammi di pinoli, o frutta secca in nostro possesso;

mezzo bicchiere circa di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

sale;

formaggio grattugiato.

L’idea nasce col proposito di riciclare alcuni degli alimenti più comuni ed economici presenti in casa. Per dare un tocco in più alla ricetta, sono stati recentemente inseriti in corsa i pinoli.

Da piatto povero a star delle cucine ecco perché tutti vogliono la ricetta di questo primo eccezionale

Ecco le fasi di preparazione della nostra pasta:

se utilizziamo il cavolfiore crudo, puliamolo, dividiamolo già in pezzi piccoli, lessiamolo in acqua salata e scoliamolo. Se utilizziamo quello già pronto congelato, scaldiamolo e riduciamolo in pezzetti;

prepariamo il soffritto con l’olio e la cipolla, aggiungendo subito dopo lo zafferano, le acciughe e i pinoli interi. Altrimenti potrebbero comunque andare bene anche le noci e le mandorle;

sfumiamo con il vino bianco, possibilmente secco, aggiungendo quindi 1 mestolo di acqua della pasta che stiamo facendo bollire, assieme al cavolfiore;

facciamo cuocere per una decina di minuti;

scoliamo la pasta al dente, facendola saltare nella padella assieme al sugo;

chiudiamo con una spolverata di formaggio grattugiato.

