Da qualche mese il nostro Ufficio Studi ha inserito questa società nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term. Ad oggi però i prezzi, soprattutto nell’ultimo mese, sono rimasti fermi anche se riteniamo che sia vicino una fase direzionale rialzista di diversi punti percentuali. Il nostro giudizio odierno infatti è il seguente: da ora potrebbero anche esplodere al rialzo le quotazioni del titolo Eurotech.

Procediamo per gradi.

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta di contrattazione del 5 agosto al prezzo di 4,69 euro circa, in ribasso dello 0,47% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,21 ed il massimo a 5,57.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 166,7 milioni di euro, si occupa in Italia e all’estero di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di computer miniaturizzati e ad alte prestazioni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano il fair value in area 6,80. I nostri calcoli invece, elaborati dopo un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni portano ad un fair value in area 10 euro per azione con una sottovalutazione dei prezzi attuali di circa il 100%.

Da ora potrebbero anche esplodere al rialzo le quotazioni del titolo Eurotech

La strategia di investimento

Diversi indicatori di tendenza ci fanno ritenere che il titolo possa essere vicino ad un’esplosione di momentum.

Quali sono i livelli operativi da monitorare?

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative mantenere con lo stop loss/profit di medio lungo termine in area 4,20. Supporto di breve termine a 4,498. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi. L’ obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 5,57 ed al superamento e tenuta verso area 6,535. Pericolosa una discesa anche in chiusura di contrattazione giornaliera sotto l’area di 4,498.

Si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.