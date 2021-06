In una settimana che sembrava candidata a portare i prezzi verso ulteriori ribassi, invece la chiusura di settimana restituisce un altro scenario. Tranne una nuova bull trap, da ora in poi i mercati azionari potrebbero salire in modo verticale fino ad agosto.

Procediamo per gradi partendo dalle quotazioni attuali, passando poi per le previsioni per stilare la mappa dei prezzi per definire quindi l’operatività da mantenere.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 25 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.598

Eurostoxx Future

4.110

Ftse Mib Future

25.425

S&P 500 Index

4.280,69.

La previzione annuale colloca il top nella prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.

La nostra previsione per la settimana in corso

Scenario atteso per la settimana del 28 giugno

Il minimo settimanale doveva formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì.

Da ora in poi i mercati azionari potrebbero salire in modo verticale fino ad agosto ma attendiamo ulteriori conferme

Ecco un semplice schema operativo con il quale definire la tendenza multigiornaliera e l’operatività da mantenere per lunedì e per i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 giugno superiore a 15.656.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 giugno superiore a 4.120.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 giugno inferiore a 25.305.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 28 giugno inferiore a 4.271.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Si consiglia di rimanere a bordo campo e in attesa di sviluppi in ottica multidays e di operare solo in ottica intraday. Crediamo che entro martedì si possano creare le condizioni per far partire il rialzo che attendiamo. Pronti ad accodarci se si formerà un movimento in direzione opposta..

Come al solito si procederà per step.