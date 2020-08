Da oggi ti struccherai sempre prima di dormire. Certo, tutte quante sanno di doverlo fare. Ma in quante, effettivamente, si armano di salviette struccanti o di detergenti e lo fanno, risciacquando poi con abbondante acqua tiepida? Troppo faticoso, troppo noioso. E poi, capita fin troppe volte di tornare a casa tardi e, in fondo, si tende a pensare qualche cosa come: ”che vuoi che succeda”? Ma che cosa succede davvero, e nel dettaglio, se per tanto tempo non ti strucchi prima di dormire? In quest’articolo ti daremo delle buone motivazioni per non dimenticarti di farlo.

Comporta il rischio di contrarre l’orzaiolo

L’orzaiolo è un’infiammazione acuta delle ghiandole sebacee nella palpebra e si presenta come una piccola formazione nodulare. L’occhio sul quale è presente appare in genere arrossato e, inoltre, causa piccole fitte di dolore.

Dormire ripetutamente con matita, eyeliner e/o mascara sugli occhi può provocare l’ostruzione dei minuscoli follicoli piliferi e delle ghiandole sebacee sulle palpebre. Quando queste aree si ostruiscono, i batteri possono accumularsi e causare infiammazione. Ciò può portare alla formazione di queste piccole protuberanze, dovuto ad un’infezione da Stafilococco Aureus.

Provoca la formazione di punti neri, brufoli e impurità della pelle

Quando il fondotinta non viene rimosso dal volto, impedisce alla pelle di rinnovarsi naturalmente di notte. Ciò provoca punti neri, brufoli e diverse altre tipologie di impurità. Decisamente non l’ideale, specialmente in età adolescenziale, quando già non è raro che sussistano problemi di questo tipo.

Favorisce l’invecchiamento prematuro della pelle

Stando alle parole di Dr.Erin Gilbert, un dermatologo che lavora a New York e del Dr.Eric Schweiger, fondatore della Clear Clinic, durante le ore diurne la cute accumula molto stress ossidativo.

Di conseguenza, dormire senza aver rimosso il trucco non si consente alla pelle di riposare e riprendersi. Questo porta, col tempo, alla disgregazione del collagene. Quindi, alla formazione di piccole e anti-estetiche linee sulla pelle. Inoltre, a lungo andare, ne favorisce l’invecchiamento precoce.

Indebolisce le ciglia

La presenza dei classici grumi del mascara indebolisce le ciglia, che a lungo andare finiscono per spezzarsi spezzarsi molto facilmente. Prima di andare a dormire, ricorda sempre di rimuovere delicatamente questo trucco, massaggiando dolcemente le ciglia con uno struccante o con un’apposita salvietta. Devi pulirle una per una, senza avere fretta e senza esercitare troppa pressione. Se possibile, aiutati con un dischetto di cotone. In seguito, sciacqua con acqua abbondante.

Come si è visto, un piccolo gesto può evitare tutte quante queste conseguenze. Se per una notte ci si dimentica di truccarsi non succede niente, ma è meglio non eccedere con la negligenza!