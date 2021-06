La frutta secca è un elemento ottimale per il benessere del corpo. Intanto si faccia chiarezza: di questa categoria fanno parte i frutti a polpa che sono stati disidratati come albicocche, mango, papaya e così via. Rientrano in questa categoria però anche i frutti a guscio:

nocciole;

pinoli;

anacardi;

pistacchi;

arachidi;

mandorle;

castagne

Questa seconda categoria di frutta secca si definisce “oleosa” in quanto in essa è presente un alto contenuto di lipidi. Infatti si stima che quasi il 90% di questi alimenti sia costituito da grassi insaturi e polinsaturi.

Da oggi si mangeranno più spesso questi incredibili alimenti ricchi di proprietà benefiche

La frutta secca a guscio è utilissima al corpo umano in quanto:

i grassi menzionati prima sono principalmente Omega-3 ed Omega-6;

contengono pochi zuccheri;

hanno un buon apporto di proteine;

sono ricchi di vitamine, principalmente B ed E;

sono privi di glutine;

contengono fibre;

al loro interno si trovano molti sali minerali quali calcio, fosforo, ferro, potassio, magnesio e rame.

Grazie a questi preziosi elementi, la frutta secca vanta varie qualità:

è in grado di abbassare il livello di colesterolo nel sangue;

aiuta a prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari;

possiede proprietà antiossidanti;

è ottimale contro la fatica del corpo, infatti essa è fortemente consigliata agli sportivi;

può essere assunta anche dalle persone celiache.

Va inoltre ricordato di non mangiare in eccesso questi alimenti. La frutta secca a guscio è fortemente calorica, infatti essa contiene circa 600 kcal ogni 100 grammi di prodotto. Nonostante ciò, viene inserita nelle diete, in quantità moderate, poiché fortemente benefica per il corpo e la salute. Anche nell’alimentazione vegetariana e vegana se ne fa un largo impiego.

Il suo utilizzo è consigliato durante la colazione o per degli spuntini. È invece sconsigliato la sera e durante i pasti in quanto può appesantire la digestione. Lo si consiglia anche alle donne in stato di gravidanza.

Attenzione

Da oggi si mangeranno più spesso questi incredibili alimenti ricchi di proprietà benefiche ma attenzione poiché alcune persone non possono usufruire di questi alimenti. Chi manifesta qualunque tipologia sintomatologia allergica alla frutta a guscio deve tenersi alla larga dal consumarla!