Avere un animale domestico con noi, non significa solo dargli da mangiare, farlo dormire e lavarlo. Il nostro amico peloso ha bisogno anche di amore, attenzioni e affetto. E, soprattutto, vuole essere capito e compreso. Per creare questo tipo di rapporto, dobbiamo essere noi a fare il primo passo verso di lui, cercando di creare un legame duraturo e felice. Per realizzare ciò, dovremo imparare il suo modo di esprimersi e capire come porci con lui per rendere le nostre intenzioni più chiari ed evidenti possibili. E da oggi saremo capaci di parlare con il nostro gatto per stringere con lui un rapporto di amore e rispetto!

Come guardare il nostro gatto per trasmettergli amore e rispetto senza fargli pensare che lo stiamo sfidando

E’ spesso sconsigliato di guardare negli occhi il proprio gatto. Infatti, l’animale potrebbe prendere questo gesto come un segno di sfida, e non apprezzare la nostra presenza. Questo è vero, ma solo in parte. Fissare un gatto e allacciare il nostro sguardo con il suo non è una buona idea solo se non accompagniamo questo gesto da alcuni ammiccamenti. Se, invece, dovessimo sorridergli mentre lo facciamo o ruotare leggermente la testa, capirà che non rappresentiamo una minaccia. E, se saremo capaci di trasmettergli questo sentimento, probabilmente si avvicinerà anche per farsi fare un po’ di coccole.

Possiamo assumere questa posizione mentre ci avviciniamo a lui, così capirà che vogliamo solo avvicinarci

Inoltre, un altro modo per dimostrare al nostro micio che siamo aperti nei suoi confronti e che vogliamo creare con lui un rapporto di fiducia, è acquisire una postura corretta di fronte a lui. Dovremo sederci a gambe incrociate, per arrivare esattamente alla sua altezza. Il gatto prenderà questo gesto come un segnale di apertura, e vorrà sicuramente avvicinarsi a noi.

Perciò, da oggi saremo capaci di parlare con il nostro gatto per stringere con lui un rapporto di amore e rispetto!

