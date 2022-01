Prendersi cura del proprio giardino non è un’operazione così semplice, come molti potrebbero pensare. Infatti, si tratta di un’abitudine che richiede impegno, dedizione, passione e forza. Sicuramente, mettendo in pratica tutti questi concetti, il nostro spazio verde avrà un aspetto davvero fantastico. E, senza alcuna ombra di dubbio, le nostre piante e i nostri fiori ci ringrazieranno nel modo migliore in cui possono, ossia sbocciando meravigliose e rigogliose. C’è, però, da dire che a volte incappiamo in alcuni ostacoli o ci ritroviamo di fronte a problemi che non sappiamo assolutamente come risolvere. E in questo caso, forse, l’idea migliore sarebbe quella di affidarci ad alcuni consigli che vengono dalle generazioni precedenti alla nostra. Sentire il parere di chi la sa più lunga di noi potrebbe sicuramente rivelarsi la mossa giusta e potrebbe darci una grandissima mano per rendere il nostro giardino ancor più bello e perfetto.

Da oggi sarà impossibile non voler spargere l’olio di oliva sulle piante visto l’incredibile risultato che ora conosciamo

Come abbiamo appena sottolineato, prendersi cura di un giardino con piante con diverse esigenze può sicuramente diventare complicato. Soprattutto, dobbiamo sempre porre attenzione a ogni essere vivente di cui ci stiamo prendendo cura nel nostro spazio verde. E, come abbiamo evidenziato in precedenza, alcuni rimedi casalinghi potrebbero rivelarsi vantaggiosi per noi. Per esempio, se abbiamo delle piante attaccate da parassiti, non dobbiamo per forza optare per prodotti chimici. Potremmo, piuttosto, creare un funghicida naturale a base di bicarbonato di sodio, proprio come spieghiamo in questo nostro precedente articolo. Le piante, però, non vengono sommerse solo da parassiti. Infatti, è possibile che siano cosparse anche di macchie di resina, che di certo non le aiuta a crescere e che potrebbe rovinare, in alcuni casi, anche l’immagine del nostro piccolo angolo verde.

Olio di oliva, un alleato che viene a salvarci in tantissime occasioni e che anche in questo caso potrà rivelarsi più che utile

Se le piante sono cosparse di macchie di resina, però, non dovremmo assolutamente preoccuparci. Infatti, abbiamo una soluzione casalinga che potrebbe fare al caso nostro. E l’ingrediente principe sarà proprio l’olio di oliva. In questo caso, quindi, prendiamo un panno e imbeviamolo un po’ nell’olio. Ora, passiamolo delicatamente sulle zone della pianta che si presentano macchiate di resina, e sfreghiamo accuratamente e con dolcezza. Dunque, ora è certo. Da oggi sarà impossibile non voler spargere l’olio di oliva sulle piante visto l’incredibile risultato che ora conosciamo.

L’olio di oliva, però, non può aiutare solo il nostro giardino. Infatti, ha tantissime proprietà davvero interessanti che molti non conoscono. E sarebbe un vero e proprio peccato sprecarle solo perché non ne abbiamo mai sentito parlare. In particolare, ce n’è una che potrebbe catturare l’attenzione di tanti di noi e che sicuramente potrebbe tornarci utile, soprattutto con un freddo come quello che c’è ora. In questo nostro precedente articolo, spieghiamo con esattezza come usare questo ingrediente anche per sbrinare il parabrezza della nostra macchina.