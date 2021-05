Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della rosa. Questo fiore amato da tutti per la sua bellezza e per il suo significato è veramente uno dei più diffusi al mondo. Non esiste persona che non conosca la sua delicatezza, il suo profumo e proprio per questo non l’ammiri. Anzi, a volte questo fiore è il simbolo perfetto per celebrare qualche ricorrenza, lasciando a bocca aperta coloro che le ricevono.

Ne esistono di ogni variante, dalla più classica rosa rossa, a quelle colorate come bianche, blu, rosa, gialle ecc. Ci sono diverse varietà che possono essere più o meno piccole, con petali setosi, vellutati, profumate; insomma ne esistono veramente per tutti i gusti.

Molto spesso però ci ritroviamo questi splendidi mazzi di rose in casa ed ovviamente le posizioniamo su un vaso per arricchire il nostro arredamento. Si sa un bel mazzo di fiori in casa conferisce tutto un altro aspetto alla stanza, soprattutto in primavera.

Una volta però che avviene il loro naturale declino cominciamo ad incupirci perché speriamo che queste non sfioriscano mai e rimangano sempre fresche. Cosa poter fare in questi casi? Da oggi non dovremmo più buttare le rose in vaso ma riutilizzarle con questo decotto che allieva la mente e rafforzerà il nostro fisico.

Se abbiamo rose che stanno appassendo non buttiamole nella spazzatura ma utilizziamole per un sensazionale decotto che curerà il nostro spirito ed il nostro corpo

Prima che la rosa perda tutti i petali, raccogliamoli e prepariamo questo decotto fatato. L’ideale sarebbe quello di utilizzare rose coltivate senza nessun elemento chimico. Dunque prendiamo i nostri petali e laviamoli con abbondante acqua corrente e facciamoli asciugare. In relazione alla quantità di petali ottenuti facciamoli bollire insieme ad acqua calda per realizzare un filtro alla rosa.

Oltre da utilizzare per correggere piccole imperfezione estetiche, questo decotto è molto utile a correggere i problemi legati all’insonnia e protegge il nostro fegato.

Da oggi non dovremmo più buttare le rose in vaso ma riutilizzarle con questo decotto che allieva la mente e rafforzerà il nostro fisico.