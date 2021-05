Da oggi non butteremo più le vecchie lenzuola perché possiamo riciclarle in queste maniere intelligenti ed utilissime

Ogni tanto, ci chiediamo cosa fare dei vecchi oggetti che non usiamo più. Dopo anni di onorato servizio pensiamo che tutto prima o poi debba essere gettato. Tuttavia, dovremmo provare a pensare in maniera un po’ originale, e vedere se possiamo riportare a nuova vita ciò che oggi ci sembra inutile.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa non si risparmia mai in questo senso, e cerca sempre di trovare e consigliare nuovi utilizzi per i vecchi oggetti. Ad esempio, in un precedente articolo avevamo indicato una maniera davvero incredibile di utilizzare le bottiglie d’acqua nell’orto.

Oggi invece ci spostiamo in camera da letto, e lo facciamo per capire cosa farne di un elemento che tutti conosciamo bene. Non buttiamo più via le vecchie lenzuola perché possiamo riciclarle in queste maniere intelligenti ed utilissime.

Lo stile è importante

Il primo consiglio si applica se abbiamo lenzuola che sono ancora in buone condizioni, o perlomeno con un interessante motivo sopra. Esse possono essere riciclate come tende per la casa, da appendere alle finestre. Questo è un ottimo modo per risparmiare soldi e non acquistare tende vere e proprie, soprattutto se abbiamo forme un po’ strane da coprire. In questo caso, infatti, avremmo bisogno di tende personalizzate, ed i costi sarebbero importanti. Le lenzuola qui farebbero proprio al caso nostro.

Possiamo portarle sempre con noi

Un metodo di riciclo originalissimo potrebbe consistere nel trasformare le lenzuola in sacchetti. Stiamo parlando di quei sacchetti che si chiudono con un cordoncino. Per farli ci vuole un po’ di manualità, ma con un po’ di ago e filo riusciremo in men che non si dica. Questi sacchetti sono perfetti se dobbiamo portare con noi oggetti piccoli che altrimenti si perderebbero.

In maniera simile, possiamo trasformarle in borse per la spesa o per altri oggetti più pesanti. Assicuriamoci solo che il materiale sia abbastanza resistente e che non si rompa dopo pochi utilizzi.

Non buttiamo più via le vecchie lenzuola perché possiamo riciclarle in queste maniere intelligenti ed utilissime. Armiamoci di creatività ed un po’ di pazienza ed otterremo grandi risultati.