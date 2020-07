Da oggi non butterai più la buccia di anguria (SABATO)

Quando mangiamo un frutto, siamo soliti buttarne la buccia. Non importa che tipo di frutto sia. È una pratica molto comune. E lo facciamo soprattutto quando la buccia è troppo dura per essere mangiata. Per esempio, succede spesso di tagliare una fetta di anguria e poi buttarne l’involucro. Ma siamo sicuri di star facendo bene? E se vi dicessimo che invece quell’involucro ha tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo? Da oggi non butterai più la buccia di anguria.

Tutti i benefici della buccia d’anguria

La buccia d’anguria è ricca di proprietà benefiche. Perciò, la prossima volta, non buttarla! Contiene infatti citrullina. Si tratta di un amminoacido che aumenta la nostra libido. In più, la scorza dell’anguria, ci fa perdere peso! La buccia d’anguria è infatti ricca di fibre che aiutano a mangiare meno. E sappiamo che durante questo periodo, vogliamo tutti tornare in forma!

Tralasciando il lato fisico, la buccia d’anguria ha anche tantissimi benefici per la nostra salute! Per prima cosa, previene il cancro! Contiene infatti il licopene. Questo elemento è un potente antiossidante e vi aiuterà a salvare la vostra salute!

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Inoltre regola la pressione sanguigna. Ha proprietà diuretiche, e quindi rimuove l’acqua in eccesso dal sangue! Insomma, ha davvero delle proprietà pazzesche.

Vediamo ora come mangiarla in modo semplice e gustoso. Vi assicuriamo che sarà una vera e propria passeggiata!

Come mangiare la buccia d’anguria

Se state pensando a come potete mangiarla senza distruggere i vostri denti, nessuna paura. Ecco un modo per inserirla nella vostra dieta senza avere problemi. Tagliatela a piccoli pezzi e aggiungetela nei vostri freschi piatti estivi. In un’insalata mista, per esempio, starà d’incanto. Potete anche usarla nelle zuppe: darà un sapore particolare al vostro piatto!

Quindi, da oggi, non butterai più la buccia d’anguria. Non potresti mai perderti tutti questi benefici. Buttarla sarebbe davvero un peccato, non credi?