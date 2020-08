Da oggi non butterai le bucce di patate. In altre occasioni si sono elencati i diversi modi per utilizzare le bucce di alcuni frutti, come ad esempio quelle delle banane o le scorze delle arance. Per la prima volta, si parlerà invece delle bucce di un ortaggio, esattamente di un tubero: la patata.

Innanzitutto, sapevi che la sua buccia è commestibile? Esattamente. In Italia non si usa farlo spesso, ma in Irlanda la maggior parte delle persone mangia le patate senza togliere la buccia. E a quanto pare è giusto così! Infatti, la maggior parte delle proprietà nutritive della patata sono nella sua buccia. Quest’ultima, oltretutto, dà un apporto di potassio di ben quattro volte superiore a quello della banana, oltre ad essere ricca di fibre. Quindi, perché non provi a mangiare le patate senza togliere la buccia?

Tuttavia, questi non sono gli unici motivi per cui da oggi non butterai le bucce di patate. Infatti, anche se decidi di non mangiarle, puoi utilizzarle in tanti altri modi. La redazione di Proiezionidiborsa te ne illustrerà ben quattro!

Rimedio contro le scottature

Procurarsi piccole ustioni quando si cucina non è una rarità. Le bucce di patate sono un efficace rimedio contro le ustioni più superficiali. Per usufruire del loro effetto curativo, basta stenderne una sulla zona lesa. In questo modo, si proverà un’immediata sensazione di benessere.

Per pulire le pentole

Bisogna lasciar bollire delle bucce di patata all’interno di una pentola che necessita di essere pulita. In seguito, utilizzare le stesse per strofinarne le pareti d’acciaio: in questo modo torneranno lucide e splendenti!

Per fertilizzare le piante

Queste bucce sono un ottimo costituente per l’humus delle piante. Possono essere utilizzate da sole o, in caso non se ne abbiano abbastanza, mischiate alle bucce di banana, che sono a loro volta un buon concime naturale. Basta scavare una buca nel terreno nel quale sono disposte le piante da fertilizzare ed inserirle al loro interno, per poi richiuderla!

Come impacco contro le borse sotto gli occhi

Ebbene sì, sono un utile rimedio anche contro le occhiaie! Per farne un impacco, basta metterle in freezer per 10-15 minuti e applicarle sulle borse dalla parte tagliata. In seguito, bisogna lasciarle in posa per altrettanti minuti, fin quando non si saranno scaldate a contatto con la pelle. Utile in particolar modo al mattino, appena svegli, quando gli occhi appaiono più gonfi che mai!

Che dici, da oggi butterai ancora le bucce di patate?