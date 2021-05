Gli occhiali, che siano da vista o da sole, sono molto comuni nelle nostre case. Praticamente ognuno di noi ne possiede almeno un paio. Ma sappiamo bene quanto siano facili da rompere. Essendo così delicati, infatti, basta una svista per rovinarli in modo irrimediabile. Quando ciò accade, però, non disperiamoci. Non dovremo per forza cestinarli. Infatti, da oggi nessuno butterà mai più gli occhiali rotti perché sono rimasti tutti di stucco vedendone il geniale riutilizzo.

Creiamo una collana all’ultimo grido con i nostri occhiali rotti

Un paio di occhiali ormai inutilizzabili possono diventare una fantastica collana. Infatti, ci basterà eliminare le lenti. Poi, stacchiamo anche i ganci e le stanghette, così da avere solo la montatura. E ora attacchiamo quest’ultima alla nostra catenina preferita con della colla a caldo, posta nelle parti superiori verso l’esterno. Ed ecco un gioiello davvero unico che tutti ci invidieranno!

Non solo collane, ma anche pendenti

Rimanendo sempre in tema gioielli, gli occhiali rotti possono diventare anche dei fantastici pendenti. Infatti, ci basterà togliere ganci e stanghetta e dividerli a metà la montatura. Limiamo poi il contorno, così che diventi perfettamente liscio. Mettiamo poi la colla sulla superficie della lente. E adesso, possiamo attaccare una piccola foto o un’immagine che ci sta particolarmente a cuore. Attacchiamo infine un piccolo gancio per fissare i nostri nuovi gioielli alle orecchie et voilà!

Infine, potremo avere una piccola e deliziosa lampada

Come ultimo riutilizzo, pensiamo a una fantastica lampada. E questo sarà davvero semplicissimo. Ci basterà chiudere le stanghette degli occhiali e fissarle intorno alla lampada che abbiamo in casa che più ci piace. Prendiamo più paia di occhiali, così da creare una serie con cui decorare questo oggetto e il gioco è fatto!

