Da oggi mangerai più spesso questa spezia. Per gran parte del mondo è uno dei condimenti più utilizzati. In Mesoamerica è apprezzato persino come alimento fin dai tempi più antichi. Viene consumato fresco, fritto e arrostito. Stiamo parlando del peperoncino, un cibo di cui spesso si sottovalutano le proprietà. Forse a causa del suo sapore piccante, è tendenza comune considerare solamente le conseguenze che mangiarne troppo può portare. Tuttavia, perché non vedere anche il lato positivo e cioè i benefici recati dal suo consumo moderato? Scopriamone alcuni!

Favorisce una buona digestione

Questa spezia è in grado di favorire la secrezione di succhi gastrici. Può infatti accelerare il metabolismo e di conseguenza aiutare la digestione. Ciò non vuol dire che faccia dimagrire anche quando si mangia in eccesso o in assenza di dieta e mancanza di attività fisica, ma sicuramente fornisce un valido aiuto al processo di smaltimento delle calorie.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Contrasta la crescita di alcuni tipi di tumori

Secondo recenti studi condotti in Giappone, i capsaicinoidi contenuti nel peperoncino impediscono il proliferare di alcuni tipi di cellule tumorali. Gli studi fatti ad oggi si sono concentrati in modo particolare sul cancro alla prostata, problema che interessa il 40% dei cinquantenni. La statistica di incidenza aumenta con l’aumentare dell’età degli uomini.

La capsaicina agisce aumentando il fabbisogno energetico delle cellule maligne così tanto da portarle alla morte nell’80% dei casi. Questi studi necessitano di ulteriori ricerche che comprendano anche altre forme di tumori. Le evidenze scientifiche venute fuori fino ad oggi sono tuttavia piuttosto interessanti.

Dà numerosi benefici al cuore e combatte le malattie cardiovascolari

Uno studio italiano su questo tema è stato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. Il suo coordinamento è avvenuto ad opera degli epidemiologi dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia). Assieme a loro, gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Università dell’Insubria a Varese e quelli del Cardiocentro Mediterraneo di Napoli. I risultati hanno parlato piuttosto chiaro. Secondo lo studio, consumare del peperoncino all’incirca quattro volte a settimana contribuirebbe a ridurre il rischio di infarto del 40% e quello di ictus cerebrale oltre il 60%. Un vero e proprio toccasana!

Quindi, sei convinto del fatto che da oggi mangerai più spesso questa spezia?