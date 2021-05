Cucinare è un’attività che facciamo ogni giorno e ci porta via molto tempo. Soprattutto se abbiamo dei bambini, cucinare con loro può essere molto divertente. Però si sa: cucinare significa anche sporcare utensili ed elettrodomestici. Specialmente quando usiamo il forno, preparare torte e biscotti può farci sporcare le teglie. Se queste sono in acciaio, inoltre, dobbiamo prestare particolare attenzione. Infatti, nel tentare di disincrostarle possiamo rovinarle irrimediabilmente. Ma da oggi le teglie in acciaio incrostate non saranno più un problema con questo semplice ed economico trucco: scopriamolo insieme.

Come procedere

Per pulire le teglie in acciaio incrostate ci serviranno due ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre cucine ed un oggetto. Stiamo parlando del bicarbonato, dell’acqua e di un foglio di carta d’alluminio. Per mettere in pratica questo semplice metodo, dobbiamo far intiepidire dell’acqua. In un contenitore, mettiamo 5 cucchiai di bicarbonato ai quali uniremo la nostra acqua tiepida. È importante che l’acqua non sia fredda così potremo ottenere la massima azione sgrassante e disincrostante. Aggiungiamo quindi l’acqua poco alla volta in modo da creare un composto morbido. Una volta ricavata questa pasta, la cospargiamo su tutta la superficie della teglia che dobbiamo pulire. Lasciamo agire il bicarbonato sulla teglia in acciaio per almeno 20 minuti e nel frattempo procuriamoci un foglio di alluminio.

Pulire la teglia

A questo punto siamo pronti a passare all’azione e quindi, dopo aver preso un foglio di alluminio lo stropicciamo in modo da creare una pallina. La pallina in alluminio esercita un’azione più delicata rispetto a quella della paglietta che invece potrebbe rovinare la nostra teglia. Pertanto, passiamola delicatamente sulla teglia praticando dei movimenti circolari. Dopo aver eliminato ogni residuo di cibo ed incrostazioni, risciacquiamo la teglia sotto l’acqua corrente. Da oggi le teglie in acciaio incrostate non saranno più un problema con questo semplice ed economico trucco. In questo modo, noteremo che la teglia in acciaio sarà pulita e senza graffi senza spendere neanche un euro.

