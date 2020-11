Per pulire il pavimento di casa si possono utilizzare moltissimi prodotti. Bisogna però sempre porre molta attenzione al materiale. Ad esempio il legno è un materiale molto delicato, così come il marmo. Infatti esistono prodotti ad hoc per questi. Esistono anche prodotti naturali che permettono la pulizia di questa superficie come ad esempio l’aceto.

Ma quando si è davanti ad una macchia che non vuole andare via? Può succedere che il pavimento si sporchi e che non venga pulito nemmeno con i detersivi, ecco che allora entra in gioco la farina. Infatti da oggi la farina sarà il nuovo alleato per la pulizia del pavimento.

La farina rimuove le macchie dal pavimento

Esistono moltissimi prodotti naturali che sono dei fantastici alleati per la pulizia della casa. Ad esempio il bicarbonato può essere utilizzato per rimuovere le macchie dal divano. Basta infatti lasciare un po’ di bicarbonato di sodio per una notte sulla macchia del divano e la mattina dopo la macchia si sarà assorbita.

La stessa cosa vale per la farina, per questo da oggi la farina sarà il nuovo alleato per la pulizia del pavimento. Se infatti si mette un po’ di farina sulla macchia del pavimento, e si lascia agire per una notte, la mattina dopo avrà assorbito la macchia. Successivamente aspirare la farina e passare alla normale pulizia del pavimento. La macchia andrà via molto più facilmente.

La farina per lavare i piatti

La farina dato che ha un effetto sgrassante può essere utilizzata anche per lavare i piatti. Infatti se si è a corto di sapone si può sciogliere un po’ di farina in dell’acqua calda, e con il composto che si crea si possono pulire i piatti. Questi verranno fuori brillanti e sgrassati. La farina quindi è veramente l’alleato numero uno per le pulizie domestiche, che non serve solo a fare pane o pizza.

