Piastrelle e vetro della doccia tristi e spente? Basta usare mille prodotti che non funzionano e spendere soldi inutilmente. Da oggi in poi tutti a lucidare la doccia con questo prodotto innovativo. Un prodotto che si usa tutti i giorni, mattina e sera, ma che in realtà è possibile usare per milioni di cose.

Perché bisogna sempre ricordarsi che gli oggetti possono avere più utilizzi. Basti pensare ad esempio al bicarbonato di sodio, il sale grosso, oppure l’aceto. Tutti prodotti con una funzione, ma che poi hanno milioni di altri utilizzi in casa.

Da oggi in poi tutti a lucidare la doccia con questo prodotto innovativo

Vediamo subito allora questo magico prodotto. Stiamo parlando del dentifricio. Infatti questo prodotto ha un’azione pulente e sbiancante straordinaria. Quello che bisogna fare è pulire la doccia e il vetro come sempre, quindi con i soliti prodotti. Poi bisogna asciugare la superficie e una volta asciutta mettere del dentifricio su una spugna. Ora prendere la spugna e pulire il vetro e le piastrelle con dei movimenti circolari. Lasciar agire il prodotto per un pochino e poi risciacquare. Ora la doccia sarà splendida splendente, piena di luce e brillantezza.

Altri usi del dentifricio

Il dentifricio però non serve solo a lucidare la doccia. Infatti può essere usato anche per lucidare gli oggetti di metallo, come ad esempio il rubinetto. Può essere usato per pulire l’argento. Anche per coprire i buchi nel muro causati da dei chiodi. E spesso viene usato anche come prodotto di bellezza. Applicato sulla pelle, sulle scottature e anche sulle unghie, per averle sempre brillanti e lucenti.

Quindi la prossima volta che si pulisce la doccia bisognerà ricordarsi di lucidarla con il dentifricio. Senza dimenticarsi il resto del bagno però, perché anche quello andrà lucidato.

