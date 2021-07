La frittura è un metodo di cottura delle patate diffuso e popolare. Le patate dorate sono perfette con il pollo e il pesce alla griglia. Ma accompagnano anche un buon hamburger di manzo o vegan. Le mangiamo con il merluzzo e ogni tipo di pesce fritto. Hanno un solo difetto: devono essere sane e sbucciarle e tagliarle a bastoncini o a spicchi è davvero noioso. Dunque, di solito preferiamo acquistarle già surgelate. Vale a dire già pronte per la cottura in padella, risparmiando tempo e fatica. Vediamo oggi come ovviare a questo fastidio utilizzando un trucco incredibile. Un piccolo segreto degli chef che ci fa fare bella figura e risparmiare tempo.

Il metodo nuovo per tagliare prima del fritto

Da oggi friggiamo le patate con questo metodo facile e speciale. Nessuno ha stabilito che dobbiamo sempre tagliate a pezzi, grossi o piccoli. Dunque, potremmo friggerle in modo più rapido lasciandole intere. Ma dobbiamo poterle renderle dorate e croccanti. Vari esperti di fisica hanno studiato il problema. È concluso che per la buona frittura di una patata, senza lavorare troppo, c’è un ottimo sistema. Eccolo rivelato dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Una patata a forma di spazzola

Dovremmo tagliarle a forma di spazzola. È senza dubbio una scelta molto strana, ma se ci pensiamo bene, presenta molti vantaggi. Innanzitutto, impiegheremo meno tempo per preparare le patate alla cottura. Inoltre, le porteremo in tavola in un attimo. La patata tagliata a forma di spazzola si cuoce in modo uniforme. Diventa subito dorata e croccante. E non serve neanche un piatto per disporla. Possiamo anche infilarla su uno stecco.

Per ottenere una patata a forma di spazzola, scegliamone una piuttosto grossa e di forma regolare. Tolta la pelle siamo pronti per tagliarla a forma di cubo o parallelepipedo. Ora poniamo due stecchi per barbecue ai lati della patata e teniamola ferma saldamente. Con l’altra mano impugniamo un coltello da cucina grosso e dalla punta quadrata. Tagliamo la patata a fette, ma senza poter arrivare fino in fondo. Gli stecchini laterali ce lo impediranno. Ora giriamo la patata di 90° e ripetiamo l’operazione, in modo da creare una griglia. Con questo metodo facile e speciale possiamo creare bastoncini di patata come al solito. Ma in questo modo restano tutti collegati. Mettiamo a friggere la patata tagliata a spazzola nell’olio bollente. Giriamola da tutti i lati con una forchetta, perché diventi croccante. Appena avrà assunto un bel colore dorato, potremo scolarla dall’olio bollente e servirla di fianco alle nostre pietanze preferite.