Ci sono incredibili novità per chi sta programmando e pianificando le vacanze estive di questo 2021.

Se l’anno scorso le restrizioni limitavano fortemente gli spostamenti, quest’anno, anche grazie alla campagna vaccinale, forse la situazione sarà diversa.

Eppure, in alcuni Paesi le limitazioni continueranno ad esserci, e questo può generare molta confusione ed apprensione per gli aspiranti viaggiatori. Ma niente paura, da oggi è possibile prenotare serenamente le prossime vacanze estive grazie a questo nuovissimo servizio di Google. Vediamo come ottenerlo.

Ecco le nuovissime funzioni di Google Maps

Google Maps è uno strumento utilissimo, che tutti utilizziamo ormai per muoverci e spostarci nei luoghi che desideriamo. Ma oltre a farci da guida, da oggi ci aiuterà anche a capire meglio come districarci nella situazione di incertezza che stiamo vivendo.

Infatti, la rapidità con cui cambiano gli scenari tra riaperture, regioni di diverso colore e zone “Covid free”, può generare ansia. E non è bello far fronte e questi mutamenti, quando si vuole semplicemente staccare per godersi il meritato relax.

Google ci viene incontro, inserendo nuove funzionalità nel servizio Maps.

Infatti, oltre ad offrirci un rapido prospetto degli obblighi e delle disposizioni vigenti nei vari Paesi, ci informerà tramite notifiche, o email, eventuali cambiamenti.

In questo modo avremo sempre la situazione pandemica sotto controllo.

Questa opzione è comodissima se siamo nella fase di ricerca di voli, hotel, mezzi e così via.

Infatti, Google Maps alla funzione “Esplora” mostrerà agli utenti moltissime informazioni utili, anche per quanto riguarda i tamponi e le vaccinazioni.

Inoltre, ci potrà indicare quali sono i luoghi raggiungibili privi di restrizioni e come comportarsi in caso di passaggio in Paesi che invece le hanno.

Ecco come scaricare questa app sul proprio cellulare

Quindi, abbiamo appena scoperto che da oggi è possibile prenotare serenamente le prossime vacanze estive grazie a questo nuovissimo servizio di Google Maps. Vediamo come ottenerlo con questo semplice procedimento.

Il procedimento per scaricare Google Maps sul proprio cellulare è semplicissimo.

Basterà andare sul Play Store di Google e cercare nella barra di ricerca “Google Maps”.

Una volta comparsa l’icona, basterà cliccare su “Installa” ed attendere il completamento dell’operazione.

Se l’applicazione è già presente nel dispositivo, assicuriamoci che sia aggiornata all’ultima versione disponibile.