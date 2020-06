Da oggi è disponibile l’app Immuni: ecco come ottenerla.

L’app Immuni è stata generata per limitare il rischio di contagio, ora che la Fase 2 è ormai avviata e l’Italia sta tornando alla vecchia e buona routine. Sarà possibile dunque da oggi, per tutti i cittadini italiani, scaricare l’app. Ricordate che la tutela della privacy è alla base di quest’applicazione: i vostri dati saranno protetti, e condivisi con il resto degli utenti solo con la vostra autorizzazione.

Per scaricare l’app Immuni, non dovrete fare altro che effettuare il download dagli store di Apple e Google. Che abbiate un i-Phone o un Android, l’app comparirà sul vostro telefono. Dovrete inserire i vostri dati e attivare la localizzazione.

Da quando sarà possibile utilizzare l’app Immuni?

Da oggi sarà possibile scaricare l’app Immuni, ma questa funzionerà solo in quattro regioni d’Italia. Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia saranno le regioni in cui prenderà avvio la sperimentazione dell’app. Ai cittadini di queste quattro zone, verranno inviate notifiche se dovessero essere stati vicini a un positivo al Coronavirus, e verrà loro consigliato di rimanere in casa per due settimane o di assumere maggiori accortezze per uscire.

Come funzionerà l’app Immuni

Negli ultimi documenti pubblicati dagli sviluppatori, si spiega che l’app seguirà il modello decentralizzato di Google e Apple. I dati degli utenti verranno raccolti sui singoli device e non su un server centrale. Non verranno tracciati gli spostamenti, ma solo i contatti di prossimità tra smartphone.

Inoltre, ricordiamo che non è obbligatorio scaricarla: sarà una scelta degli utenti.

Quando sarà possibile usarla in tutta Italia?

Il test di sperimentazione nelle 4 regioni scelte durerà circa 10 giorni.

Se i risultati ottenuti daranno gli effetti sperati, allora sarà possibile non solo scaricarla, ma anche utilizzarla, nelle restanti regioni d’Italia.

Un metodo innovativo per vivere in sicurezza ed essere avvisati se si è a rischio contagio, un’idea che potrebbe aiutare a non far dilagare ulteriormente il virus.