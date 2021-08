Avere un animale cambia totalmente l’atmosfera che si respira in una casa. Un amico peloso, infatti, può portare gioia e serenità come mai prima d’ora in una famiglia. I cani, i gatti, i conigli e tanti altri piccoli animali possono totalmente stravolgerci la vita.

Ma, per instaurare con loro un legame profondo e duraturo, dobbiamo imparare a riconoscere il loro linguaggio. E, soprattutto, dobbiamo sempre cercare di capire e interpretare il loro modo di esprimere le emozioni.

Per esempio, i cani tentano costantemente di comunicare con il proprio padrone. E il modo in cui lo fanno è, per forza di cose, decisamente diverso dal nostro. Cerchiamo quindi di iniziare a conoscere le ragioni che si celano anche dietro le sue azioni più comuni, che spesso diamo per scontate. In questo modo, potremo dire di conoscere davvero il nostro Fido alla perfezione.

Da oggi conosceremo l’incredibile motivo per cui i nostri cani amano leccarci le orecchie

Un gesto che spesso compiono i cani e che a noi può sembrare bizzarro è quello di leccarci le orecchie. Non è raro, infatti, vedere il nostro amico peloso avvicinarsi a quest’area del nostro corpo e tirare fuori la lingua. E dietro questa azione c’è ovviamente una ragione. Infatti, da oggi conosceremo l’incredibile motivo per cui i nostri cani amano leccarci le orecchie! E in realtà è molto più semplice di ciò che crediamo. Basterà sforzarci un po’ per capirla, perché si tratta di un gesto che il cane compie in continuazione.

I cani ci mostrano il loro affetto in diversi modi e leccare le nostre orecchie rientra tra questi

Forse non tutti ci avevano pensato, ma se il cane lecca le nostre orecchie è per mostrare tutto il suo amore. Questa parte del corpo, infatti, fa parte del viso, su cui spesso il cane lascia i suoi baci. Dunque, ecco la ragione che si cela dietro tale gesto. Ma c’è anche dell’altro. I nostri amici pelosi sono abituati a lavarsi leccandosi anche le orecchie a vicenda. Quindi in questo modo il nostro Fido si sta in qualche modo anche prendendo cura di noi! La sua voglia di ripulirci fa notare quanto si senta legato a noi e quanto realmente si senta parte della nostra famiglia. Avendo queste informazioni, quindi, potremo sicuramente interpretare questa sua azione così comune in un modo completamente nuovo. E, soprattutto, potremo ringraziare il nostro cane con una dolce e lunga carezza per mostrargli che anche noi proviamo un immenso affetto nei suoi confronti.

