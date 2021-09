WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più usate in tutto il Mondo. La piattaforma, infatti, è davvero famosa e tantissimi utenti la utilizzano. La semplicità con cui si possono inviare testi, foto, canzoni, video e quant’altro, la rende sicuramente molto utile e competitiva sul mercato. Ma, come ogni applicazione, anche WhatsApp vuole stare al passo con i tempi. E sembra che gli sviluppatori vogliano apportare delle modifiche davvero importanti, che renderanno l’app più veloce e facile da usare. Ma questo porta con sé anche una nota negativa. Infatti, non tutti i telefoni riusciranno a supportare le nuove funzioni e su alcuni smartphone non sarà più possibile usare l’app.

Da novembre WhatsApp non funzionerà più su questi telefoni tra cui potrebbe esserci il nostro

Il temuto arrivo dell’impossibilità di usare WhatsApp è ormai alle porte. Se ne parlava già molto lo scorso anno. E in un nostro precedente articolo, avevamo affrontato in parte l’argomento. Infatti, qui e in un secondo articolo, sarà possibile verificare alcuni tra gli smartphone che non supporteranno le modifiche che verranno apportate all’applicazione di messaggistica. La novità, però, è che stavolta si ha una data ben precisa. Infatti, da novembre WhatsApp non funzionerà più su questi telefoni tra cui potrebbe esserci il nostro. E, per non farsi cogliere alla sprovvista, sarebbe adeguato controllare la lista dei cellulari e vedere se anche il nostro compare tra quelli che non potranno più sfruttare la comodità di WhatsApp.

Tante novità per WhatsApp ma una brutta sorpresa per coloro che troveranno il proprio smartphone nella lista

Dunque, sembra che ormai la data sia certa. E pare che dovremo aspettare il primo novembre per vedere alcuni smartphone dire addio a WhatsApp. Per quanto molti utenti possano rimanere sorpresi da questa scelta, si tratta di un’azione piuttosto comune in ambito tecnologico. Infatti, WhatsApp non è di certo l’unico ad adottare strategie simili. La maggior parte delle grandi aziende tecnologiche, per stare al passo con i tempi, sceglie questa strada. E l’applicazione di messaggistica di cui stiamo parlando è solo una della lista. Il progresso, infatti, sembra non fare sconti a nessuno e, anche in questo caso, alcune persone dovranno fare una scelta. Tutti coloro che hanno visto il proprio telefono sulla lista dovranno decidere se comprarne uno nuovo o se rinunciare in via definitiva a WhatsApp. Starà ovviamente ai proprietari capire quale sarà l’opzione più conveniente da scegliere.

