Gli automobilisti dal prossimo mese non hanno più giustificazioni. Da novembre meglio non uscire con l’auto non revisionata se scaduta lo scorso 31 marzo. Infatti, il Governo ha introdotto varie deroghe per ottemperare alla messa in sicurezza dell’auto. Ma ora con novembre, non sarà più possibile circolare senza incorrere in una multa salatissima. In effetti, la sanzione va da 173 euro a 695 euro. Si aggiunge, poi, l’annotazione sulla carta di circolazione.

Attenti a dove si fa la revisione

Gli automobilisti sanno che non tutte le officine possono fare questo controllo. Dunque, sfruttando questo weekend, in vista del primo novembre, meglio informarsi sull’officina autorizzata, in modo da portare l’auto all’inizio della prossima settimana. Le forze dell’ordine non perdonano quando interrogano la banca-dati del Ced della Motorizzazione e trovano l’auto senza revisione. Ma non solo: anche sulla stessa carta di circolazione si può rilevare la data dell’avvenuta revisione.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Forze dell’ordine effettuano i controlli

Come tutti sanno, in questi giorni i controlli in strada sono stringenti per via dell’emergenza sanitaria. Il rischio di beccarsi una sanzione amministrativa non per aver violato le norme anti-Covid-19 è dietro l’angolo. Quindi, il consiglio degli Esperti di ProiezionidiBorsa è di controllare la data della revisione della propria auto prima di uscire nel weekend. Inoltre, ben più pesanti sono le sanzioni per chi ha saltato più revisioni in passato. Qui la situazione si fa ancora più pesante. La sanzione amministrativa va da 346 euro a 1.390 euro.

Controllare la revisione online

Purtroppo, molti italiani dimenticano la scadenza della revisione dell’auto. Sono i numeri a dirlo: nel primo semestre 2020 c’è stata una forte contrazione dei veicoli rispetto all’anno precedente. Ebbene, 2 milioni e mezzo di auto devono passare a revisione. Il consiglio ulteriore ai Lettori è di consultare il sito “Il Portale dell’Automobilista”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permette su questo portale di verificare la situazione della propria auto. Perciò da novembre meglio non uscire con l’auto non revisionata per non incorrere in multe salate.