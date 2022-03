Possiamo dire senza timore di esagerazioni che l’Italia è tra i primi posti nel Mondo quando si parla di bellezze artistiche, architettoniche e naturali. Il nostro Paese è un vero scrigno di tesori risalenti a tutte le epoche, dalla preistoria fino all’arte contemporanea più all’avanguardia. E cosa c’è di meglio che far spaziare lo sguardo su un panorama ricchissimo di meraviglie che riempiono gli occhi e il cuore di bellezza? In Italia l’opera d’arte è anche il panorama e abbiamo disseminate in tutto il Paese delle viste mozzafiato.

Alcune sono conosciutissime, altre sono meno frequentate ma non meno spettacolari. Oggi vogliamo presentare alcuni tra questi punti panoramici che tutti dovrebbero visitare

Una vista mozzafiato per emozionarci davanti alla bellezza

Questi luoghi sono ideali per prenderci un momento di pausa durante una frenetica vacanza, per condividere un momento di serenità con i nostri amici o con la famiglia, ma anche per andarci da soli. Non c’è niente che concilia la riflessione come trovarsi davanti a uno splendido panorama.

Da Nord a Sud, sono questi i 5 punti panoramici più belli e famosi d’Italia e non solo per una vista mozzafiato

Alcuni di questi luoghi sono famosissimi, altri sono un po’ meno conosciuti. Ma tutti talmente belli da mozzare il fiato.

Basilica di Superga, Torino

Torino è una città a volte sottovalutata per quanto riguarda il turismo culturale. Ma è un peccato, perché è ricchissima di bellezze architettoniche, naturali e culturali. In particolare, se vogliamo goderci una vista mozzafiato su tutta la città e sullo splendido arco alpino, dovremmo recarci alla Basilica di Superga. Sorge su una collina poco fuori la città ed è molto facilmente accessibile con i mezzi pubblici.

Piazza IX Aprile, Taormina

Dall’altra parte d’Italia, non facciamoci sfuggire la storica piazza IX Aprile, nella splendida Taormina. Da qui potremo riempirci gli occhi di bellezza spaziando dall’impressionante Etna al teatro antico di Taormina.

Il Gianicolo, Roma

Questo sì che è un luogo famoso da cui godersi una vista speciale. Angolo favorito di romani e turisti, il Gianicolo saprà donarci un panorama praticamente a tutto tondo sulle immortali bellezze di Roma.

San Miniato al Monte, Firenze

Poco più in alto del famoso Piazzale Michelangelo sorge l’antichissima Chiesa di San Miniato al Monte. Da qui potremo goderci una vista incantevole sulla città di Firenze e le sue intramontabili bellezze.

Fondaco dei Tedeschi, Venezia

Forse non tutti sanno che dal Fondaco dei Tedeschi, un edificio storico nel cuore di Venezia, si può godere gratuitamente di una vista mozzafiato sulla città. L’edificio sorge sul Canal Grande e dalla sua terrazza avremo una vista impareggiabile sulla Serenissima. Da Nord a Sud, sono questi i 5 luoghi che tutti dovremmo esplorare almeno una volta nella vita.

A proposito di bellezze naturali, non tutti conoscono questo luogo magico in Italia dove possiamo ammirare dei pupazzi di pietra giganti a pochi passi dalla città.