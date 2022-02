Da Nord a Sud, sarebbero questi i migliori ristoranti d’Italia secondo una ricerca condotta da questa nota app gastronomica

Non è difficile capire per quali ragioni il nostro Paese sia da sempre meta particolarmente ambita dai turisti di tutto il Mondo.

Un clima favorevole incorona suggestivi paesaggi di mare, montagna e collina, senza dimenticare il valore delle pregiate e variegate opere artistiche.

In ogni caso, c’è un altro aspetto invidiatissimo e inimitabile che ci rende famosi e apprezzati agli occhi di tutti: il cibo.

Del resto, si può dire che anche la cucina sia un’arte ed è impossibile negare la nostra maestria nel trattare la materia prima.

È pur vero che, nonostante l’amore per la cucina nostrana rimanga indiscusso, non nascondiamo comunque curiosità e apprezzamento anche verso altre culture.

Ormai quasi tutti, anche i più incalliti puristi della tavola, hanno provato almeno una volta un ristorante di sushi, greco o indiano.

Del resto, i locali dove fare queste esperienze di gusto alternative non mancano e proprio l’amore per il cibo è l’oggetto di una recente indagine.

A condurla, Just Eat, app ormai molto diffusa tra i giovanissimi e non solo, per ordinare cibo a domicilio.

Ebbene, in base ai risultati, da Nord a Sud sarebbero questi i migliori ristoranti d’Italia, che varrebbe la pena di provare almeno una volta.

Stando alla classifica, il primo premio se lo aggiudica Bowl, locale di Genova specializzato in poke, piatto di origine hawaiana.

In particolare, il pezzo forte sarebbe la Polpoke, in cui il pesce si accompagna a riso nero, avocado, mandorle tostate, cipolla, pomodorini e maionese piccante.

Passiamo, però, alle realtà di cucina nostrana che sono risultate particolarmente meritevoli di onorificenze.

Manico’, a Bologna, sarebbe il miglior ristorante di cucina italiana, seguito dal ristorante Acqua e Farina di Milano, che raccoglie sempre più consensi.

Il miglior ristorante del Nord sarebbe, tuttavia, Bella Napoli 6 di Bergamo, così come per il Centro vince l’hamburgeria romana artigianale La porta sul retro.

Al Sud, è invece la Pizzeria Polleria Popi Popi a conquistare un gran numero di consumatori.

Chiudiamo con i meriti speciali assegnati da un’apposita giuria, che premia aspetti quali sostenibilità, presenza sui social e innovazione.

Tra questi, si distingue il Melloo Pizza, Birra & Soul di Firenze, che ha brevettato un originale sistema di pagamento attraverso i vinili usati.

