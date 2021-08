L’Italia è una nazione famosa nel Mondo per le sue bellezze naturali e culturali. Si trova proprio, qui ad esempio questa spiaggia d’oro da mille e una notte poco conosciuta.

In realtà, però, non ci sono solamente queste bellezze da poter apprezzare. Infatti, il nostro Paese è conosciuto ovunque per ciò che ha da offrire sotto l’aspetto della cucina.

L’arte culinaria italiana ha la particolare caratteristica di essere estremamente variegata perché da nord a sud ci si può imbattere in tantissime pietanze tipiche. Fra queste alcune sono anche il frutto di una meravigliosa fusione culturale.

Lo dimostrano le tante sagre ed eventi che hanno lo scopo di promuovere proprio i prodotti del “made in Italy”.

Ci sono tanti eventi in tal senso ma nelle prossime righe descriveremo uno che si può considerare fra i più importanti. Infatti, è da non perdere questo famoso evento culinario italiano conosciuto nel Mondo e che si terrà a settembre.

Un evento con un piatto tipico dell’area mediterranea

Ci troviamo in Sicilia, in un cittadina in provincia di Trapani, molto famosa anche per via di questo piccolo borgo marinaro dove regnano tranquillità e acque limpide. Stiamo parlando di San Vito Lo Capo, la cui spiaggia è molto famosa e dal 1998 è diventata la sede del Cous Cous Fest.

Da allora, San Vito Lo Capo si considera come la città capitale mondiale del cous cous, della multiculturalità e dell’accoglienza. La manifestazione è dedicata al piatto tipico del territorio particolarmente diffuso nelle zone del Maghreb, ma poco conosciuto in tutto il resto dell’Italia.

Con questo evento si vuole raggiungere l’obiettivo di celebrare un ingrediente povero ma radicato nell’area del Mediterraneo con una gara internazionale.

In questa occasione si susseguono non solo piatti eccezionali ma anche tradizioni, religioni differenti, storie e popoli.

Per tale ragione, edizione dopo edizione, questa manifestazione è diventata il festival dell’integrazione culturale, usando i granelli del cous cous, da un lato come simbolo di pace e fratellanza tra i popoli e dall’altro come strumento di promozione turistica e culturale di una terra dalle mille meraviglie. A questo evento partecipano ogni anno più di duecento chef da diciassette nazioni diverse. L’obiettivo è presentare a San Vito Lo Capo le loro ricette e si parla di più di centocinquanta pietanze.

Nel tempo, il programma si è allargato e oltre agli appuntamenti culinari si sono aggiunti spettacoli musicali e culturali tanto da creare un palinsesto molto variegato di attività.

Alcune utili informazioni per l’evento di quest’anno

Per questo anno dopo anno, la cittadina di San Vito viene raggiunta da i più importanti chef stellati, grandi brand e testate giornalistiche rinomate.

Quest’anno, l’evento si terrà dal 17 al 26 settembre e ogni giorno dalle ore 12 alle ore 24, è possibile gustare la varietà di ricette di cous cous internazionali. Il luogo è la “Casa del Cous Cous del Mondo”, sulla spiaggia in zona via Savoia per l’asporto.

Oppure, c’è anche la “Casa del Cous Cous di San Vito Lo Capo”, all’interno del Giardino del Santuario dove ci sono i posti a sedere.

È bene ricordare che a causa della pandemia sarà necessario il Green Pass per accedervi e il biglietto per le Case del Cous Cous è di circa 10 euro. Compresi nel prezzo, oltre al piatto di cous cous, anche un bicchiere di vino ed un caffè.