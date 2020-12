Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un antipasto scenografico, buono e sfizioso. Durante le festività natalizie questo finger food veloce è da provare assolutamente. Di seguito la ricetta per preparare sia i bignè che la crema al salmone. Per chi non ha il tempo opportuno da dedicare ai fornelli, allora è consigliato comprare una confezione di bignè già pronti.

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta choux

3 uova;

60 g di burro;

80 gr di farina tipo 00;

120 ml di acqua;

1 cucchiaino di zucchero;

1 pizzico di sale.

Per la farcitura

150 g di salmone affumicato;

350 g di Philadelphia;

scorza di limone;

Sale, pepe, olio e rucola q.b.

Da non perdere i profiteroles salati al salmone per rallegrare la tavola di Natale. Procedimento

Innanzitutto, in un pentolino unire il burro e lavorarlo con lo zucchero, l’acqua ed un pizzico di sale. Far sciogliere a fuoco basso e aggiungere la farina, precedentemente setacciata. Mescolare energicamente. Dopo qualche minuto, quando il composto non si staccherà dalle pareti del pentolino, spegnere il fuoco e far raffreddare.

Successivamente, aggiungere ad una ad una le uova. Mescolare con cura per far amalgamare ogni uovo e accendere nuovamente il fuoco. A fiamma bassa far cuocere per qualche minuto. Far raffreddare e solo dopo inserire il composto in una sac à poche munita di bocchetta liscia. Prendere una teglia da forno, ricoperta da carta forno e formare tanti piccoli bignè. Infornare per circa 30 minuti in forno già caldo ad una temperatura di 170°C.

Intanto, in un mixer inserire la Philadelphia, la scorza del limone grattugiata, un filo di olio extra vergine di oliva, il sale ed il pepe. Una volta pronti i bignè aprirli a metà ed inserire all’interno la crema appena realizzata. Successivamente, aggiungere una fetta di salmone e qualche fogliolina di rucola ed infine richiudere. Posizionare su un piatto da portata sopra un letto di rucola et voilà, il gioco è fatto.

Se “Da non perdere i profiteroles salati al salmone per rallegrare la tavola di Natale” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Biscotti dal profumo delle feste con questa ricetta semplice della mamma“.