Da non perdere assolutamente in questo weekend di primavera l’evento gratuito della città gioiello che spopola ospitando persone da tutta Europa

Alcune città più di altre sono in grado di affascinare turisti e studenti che vengono da lontano per trascorrere un periodo felice della loro vita. Questi luoghi sono spazi naturali di condivisione delle idee. E diventano poi la base ideale per festival che nel giro di poco tempo spopolano tra gli appassionati. Sembra essere questa la storia di Perugia, in Umbria. Infatti, il capoluogo di quello che viene chiamato il cuore verde d’Italia ospita ogni anno il Festival internazionale del giornalismo.

I moltissimi appassionati non vedevano l’ora, visto che a causa della pandemia le ultime due edizioni erano state annullate. Ma vediamo in cosa consiste questa manifestazione. La inseriamo tra le opportunità da non perdere assolutamente in questo weekend. Infatti, l’ingresso sarà libero e consente di vedere gli affascinanti spazi della città etrusca e medievale.

Gli eventi

Nelle giornate tra il 6 ed il 10 aprile si svolge il più grande evento europeo annuale dedicato ai media. A partecipare sono alcune tra le più grandi firme del giornalismo italiano ed internazionale. Per l’edizione 2022 saranno presenti oltre 600 speaker. Tra i vari personaggi di rilievo ci sarà anche Rana Ayyub, opinionista del Washington Post. Inoltre, ci saranno i premi Pulitzer Frederik e Bastian Obermayer, che sono tra i maggiori protagonisti dell’inchiesta internazionale dei Panama Papers. Ci sarà anche Stella Moris, avvocatessa e moglie di Julian Assange.

Gli eventi sono tutti gratuiti e liberi. Ciò significa che per accedere si privilegia il criterio di arrivo e non c’è bisogno di registrarsi. In alcuni casi sarebbe dunque consigliabile arrivare con congruo anticipo. Tutti gli eventi si svolgono negli edifici storici del centro storico di Perugia e saranno trattati in italiano o in inglese a seconda del Paese d’origine degli ospiti.

Nel caso degli eventi organizzati all’Auditorium di San Francesco, addirittura, ci sarà un sistema di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano. Verranno consegnate agli spettatori delle cuffie usa e getta e un ricevitore. In tutte le sale del festival ci sarà WI FI gratuito. Gli eventi si svolgeranno in sicurezza. Infatti, le file per entrare saranno all’esterno ed occorrerà poi indossare la mascherina FFP2 all’interno delle sale.

Da non perdere assolutamente in questo weekend di primavera l’evento gratuito della città gioiello che spopola ospitando persone da tutta Europa

Il festival è totalmente indipendente e non è affiliato a nessuna organizzazione media. Ciò significa che i fondi per l’organizzazione provengono da istituzioni, sponsor e donatori. Rappresenta inoltre un’ottima scusa per visitare Perugia. La tradizione universitaria dell’Università degli Studi e quella degli Stranieri si unisce a meraviglie incredibili.

Da non perdere il possente Arco Etrusco e tutta la cerchia muraria, l’imperdibile Palazzo dei Priori con la Fontana Maggiore e la Galleria nazionale dell’Umbria con opere di Perugino e Pinturicchio. In generale, sarà splendido perdersi per i vicoli medievali e guardare il panorama dalla Rocca Paolina. Da non perdere i piatti della tradizione enogastronomica locale tra cui le norcinerie, i vini come il Sagrantino di Montefalco e la molto apprezzata torta di Pasqua e torta al testo condita. Ottime anche le specialità del vicino Lago Trasimeno e l’olio d’oliva.

Insomma, un’opportunità da non perdere assolutamente in questo weekend. Non resta dunque da fare altro che informarsi sugli eventi che ci potrebbero interessare sul sito internet dell’evento, visto che molto spazio sarà destinato anche ai tristi fatti dell’attualità internazionale.

