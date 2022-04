Da non credere l’errore che tutti commettono ogni giorno quando lavano i denti ma basta poco per evitarlo

L’attività di pulizia quotidiana della bocca è una delle azioni che abbiamo imparato a fare fin da piccoli. Evita l’alitosi, diminuisce placca e batteri e dona un colore luminoso al nostro sorriso. Il fatto che si tratti di una azione quotidiana, però, non deve farci credere che sia scontata. Gli esperti ce lo dicono chiaramente. Dobbiamo dedicarle la giusta attenzione. Bisognerebbe includere la lingua nel lavaggio e non pressare troppo le superfici che spazzoliamo, specie se le spatole sono poco morbide. Inoltre, bisogna fare attenzione a non utilizzare lo spazzolino per troppi giorni. Infatti, questo è un oggetto che, per sua stessa conformazione, rischia di diventare un covo di batteri. Non a caso recentemente abbiamo visto come disinfettarlo con un gesto elementare. Secondo gli esperti occorrerebbe cambiarlo almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, sarebbe meglio usarne uno nuovo ogni qualvolta usciamo da un’infezione virale o batterica.

C’è però un errore clamoroso che la maggior parte delle persone compie senza rendersi conto. Alle volte questo avviene per distrazione. Altre volte per un ragionamento intuitivo. Talvolta addirittura potremmo essere portati a farlo perché riteniamo che risciacquare i denti dopo averli lavati ci sembra ovvio. Da non credere l’errore che tutti commettono, ma fortunatamente la soluzione è semplicissima.

Ecco il motivo di questo errore di metodo

Quando laviamo i denti, infatti, oltre a togliere i residui dalle intersezioni, distribuiamo una serie di sostanze sulla superficie. L’azione fondamentale del dentifricio è dovuta ad agenti umettanti, leganti e abrasivi. Tra questi rientra il fluoro. L’azione specifica di questo componente è quella di creare una superficie protettiva sui denti e di favorire l’accumulo di calcio nelle ossa. Se questa sostanza è fondamentale soprattutto per i bambini, dovremmo comunque assumerla in quantità adeguate in tutto il corso della vita.

Alcuni alimenti, peraltro, ne sono particolarmente ricchi, come ad esempio il tè, i frutti di mare e la carne. Anche nell’acqua del rubinetto dovrebbe essere presente in giuste quantità, motivo per cui è essenziale procedere a questo controllo.

Da non credere l’errore che tutti commettono ogni giorno quando lavano i denti ma basta poco per evitarlo

Quando noi a fine spazzolata risciacquiamo la bocca, semplicemente portiamo via il fluoro. Ecco che la sua azione protettiva e fortificante viene meno. Lo stesso avviene quando assumiamo il collutorio. Ecco perché quest’ultimo dovrebbe usarsi in momenti diversi della giornata rispetto al lavaggio. Ci si potrebbe chiedere come possiamo risolvere se siamo molto infastiditi dalla sensazione avvolgente del dentifricio. La soluzione è semplice. Gli esperti ci dicono che basterebbe lasciar passare circa 30 minuti dal lavaggio. Dopo questo termine, possiamo tornare a dissetarci e mangiare.

Approfondimento

Non solo dentifrici e latte ma ecco un mix immediato e godurioso top per proteggere i nostri denti