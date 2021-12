Un sogno di molti quello di raggiungere la città dell’amore in modo semplice ed economico. Un sogno che è diventato realtà. Infatti, grazie all’alta velocità, sarà facile raggiungere Parigi senza mai staccare i piedi da terra e godere di immensi e storici paesaggi. Come quelli che accompagneranno i passeggeri dei treni che coprono questa tratta.

Quante volte, infatti, ci è capitato di sognare ad occhi aperti quella illuminata e altissima torre Eiffel. Di voler trascorrere un fantastico e spensierato pomeriggio tra gli Champs-Elysées a destreggiarsi tra lussuosi negozi e storici caffè? Ebbene tutto ciò diventa realtà grazie alle compagnie dei treni ad alta velocità.

Da Milano a Parigi a partire da 29 euro in meno di 7 ore in treno ecco come prenotare per un weekend da sogno super economico

Fortunati soprattutto gli abitanti della Lombardia. Dal giorno 18/12 dell’anno corrente è possibile raggiungere Parigi tutti i giorni in meno di 7 ore, per l’esattezza in circa 6 ore e 41 minuti. È la compagnia italiana Trenitalia che ha inaugurato il primo treno diretto Frecciarossa 1.000, da Milano a Parigi.

La tratta prevede la partenza dalla stazione di Milano centrale. Le fermate lungo il percorso sono a Torino e Lyon Part Dieu, per terminare il viaggio nella stazione di Gare De Lyon.

Per gli orari c’è ancora poca scelta, infatti bisognerà adattarsi in quanto i treni che da Milano raggiungono Parigi e da Parigi Milano sono solo 4 durante la giornata. Di cui due all’andata e due al ritorno con i seguenti orari: 6:25, 15:53 da Milano diretti a Parigi e 7:26, 15:18, viceversa.

Il biglietto ha un costo standard che si aggira intorno ai 38 euro, con la possibilità di acquistarlo in determinate circostanze a 29 euro. Prenotarlo è facilissimo basterà recarsi sul sito della compagnia italiana Trenitalia ed effettuare la prenotazione con pagamento immediato tramite carta prepagata.

È possibile scegliere tra 4 tipologie di servizio offerto. Si può viaggiare in executive class, in business class adatta per un viaggio di affari, in standard class e infine in sala meeting per lavorare in tranquillità. Per chi ama essere sempre connesso, non ha di che preoccuparsi perché a bordo è previsto il Wi-Fi gratuito, per una navigazione veloce. In più tramite l’accesso al portale Freccia sarà possibile consultare riviste, libri e intrattenersi con giochi e musica.

Massimo comfort

Inoltre per rendere il viaggio più confortevole la compagnia, mette a disposizione la possibilità di viaggiare nelle aree “silenzio”, appositi spazi privi di rumore per viaggiare in tranquillità. Ma anche aree “allegro” per chi preferisce scambiare quattro chiacchiere.

Dunque, viaggiare in treno ha i suoi vantaggi. Tra questi quello di evitare lunghe ed estenuanti attese all’aeroporto, la possibilità di viaggiare con un bagaglio a mano senza costi aggiuntivi.

Per chi invece ama viaggiare in aereo niente paura, in quanto le compagnie aeree low cost che coprono la tratta direzione Parigi sono diverse. In alcuni periodi dell’anno hanno davvero un prezzo vantaggioso.

Se siamo semplicemente degli amanti dei viaggi invece e stiamo pensando già al prossimo viaggio con destinazione estiva, imperdibile questa tappa caratterizzata da acqua cristallina e spiagge di sabbia dorata finissima, per una vacanza in totale relax.

Dunque, da Milano a Parigi a partire da 29 euro in meno di 7 ore in treno ecco come prenotare per un weekend da sogno super economico.