Le foto sono al limite del pudore, Madonna, che alla sua età potrebbe anche essere nonna, è punto e a capo. E deve avere energia da vendere per rimettersi in gioco. Intanto perché pare sia al lavoro per un nuovo album che dovrebbe contenere degli inediti e delle rivisitazioni dei suoi cavalli di battaglia. La diva del pop pare sia a quota 1,2 miliardi di euro per incassi. E si tratterebbe della cifra che guadagna durante la sua carriera fino ad oggi. Una robetta che potrebbe anche consentirle di dormire sogni tranquilli.

Ma lei mostra di essere ancora nel meglio della sua vita. Così con disinvoltura vola da Marzamemi a Long Island. Lascia la Sicilia, dove passeggia serena in pieno agosto con un codazzo di bodyguard e un mare di folla al seguito. L’isola impazzisce per la visita a sorpresa di Miss Veronica Ciccone che proprio qui festeggia i suoi 64 anni. Poi salpa verso New York.

La malattia ai menischi e la terapia

Nel recente passato un problema ai menischi comporta una battuta d’arresto. Però giusto il tempo di iniziare le cure giuste e capire come convivere con i suoi problemi alle articolazioni. Per lei riposo, acido ialuronico e lubrificanti. La sua terapia è cucita su misura per la sua persona e il suo problema, per cui non è da intendersi come cura fai da te da imitare. Ognuno per situazioni analoghe è tenuto a consultare un medico specialista. Madonna pare lasciarsi alle spalle i danni ai menischi grazie al rispetto meticoloso dei suggerimenti dello staff medico.

Da Marzamemi a Long Island, Madonna ha una nuova fiamma ecco quanti anni ha

Adesso ha un nuovo fidanzato e lo presenta al Mondo con tanto di foto. Ovviamente un po’ spinte. Lei 64 anni e lui 23. Potrebbe essere suo figlio, invece è la persona che le fa battere il cuore a mille all’ora. Si chiama Andrew Darnell, vive a Long Island alle porte di New York e ama pattinare. Molto pratico sullo skateboard, la sua andatura pare folgorare la superstar. Il suo lavoro principale è per l’emittente televisiva HBO. Così dopo 4 mesi dal suo ultimo amore, Madonna rivela ai suoi follower il nuovo lui. E su Instagram il giovincello fa l’en plein di consensi.

Lettura consigliata

A 64 anni ecco come cura la sua malattia al menisco Madonna