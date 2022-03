La primavera ci porta in tavola due cose. Da una parte arriva una stagione in cui vogliamo provare dei piatti sempre più freschi e veloci da preparare. Dall’altra, la natura ci ripropone degli ingredienti che durante l’inverno sembravano svaniti nel nulla.

Il piatto che vediamo oggi è un antipasto di pesce, leggerissimo e molto veloce e facile da preparare. In particolare, però, è da leccarsi i baffi questo antipasto di pesce economico, da provare per dei pranzi frugali o per delle cene importantissime.

Ingredienti

3 ciuffi di prezzemolo;

10 capesante con la loro conchiglia;

1 spicchio d’aglio;

200 grammi di pan grattato;

un cucchiaino di noce moscata,

un bicchierino di brandy;

150 grammi di burro;

maggiorana e timo;

sale e pepe.

Da leccarsi i baffi questo antipasto di pesce economico che ha bisogno di pochissimi ingredienti

Parliamo delle capesante gratinate al brandy con una piccola variante di erbe aromatiche. Infatti, sia la maggiorana sia il timo riescono a dare a questo piatto una freschezza tutta primaverile che si abbina perfettamente al pesce. Per cominciare la preparazione del piatto facciamo sciogliere il nostro burro in un tegame in cui aggiungiamo anche il prezzemolo e lo spicchio d’aglio che avremo già schiacciato. Naturalmente, il prezzemolo che andiamo ad inserire nel tegame deve essere già tritato molto finemente.

Mentre questa salsa si prepara, passiamo ad aggiungere anche il pan grattato. Cerchiamo sempre di avere un composto omogeneo e, nel caso in cui non lo sia, aggiungiamo acqua. A questo punto aggiungiamo anche le spezie e il sale. Quando siamo soddisfatti della consistenza, sfumiamo la salsa con il brandy e aumentiamo il fuoco.

A questo punto prendiamo le capesante e le puliamo. Le rimettiamo nelle loro conchiglie e creiamo una sfera protettiva di alluminio prima di metterle nel forno. Prendiamo un cucchiaio grande e serviamo della salsa su ogni capasanta. Cerchiamo di livellare tutto con il dorso del cucchiaio e accendiamo il forno. Ci serviranno pochi minuti, 5 al massimo, a 220 gradi. Poi, passiamo alla modalità grill del forno per altri 3 minuti e il piatto è pronto.

Questo veloce antipasto si abbina benissimo a dei vini bianchi beverini e acidi, come l’arneis delle langhe piemontesi. Ricordiamoci solo di aspettare qualche minuto prima di servirlo.

