Ogni giorno cuciniamo per portare in tavola dei deliziosi manicaretti. Nel farlo cerchiamo di variare quanto più le pietanze, così da non annoiare il nostro palato. A metà o fine settimana però capita di avere degli avanzi di prodotti già usati.

Certo non vogliamo riproporre il medesimo piatto già preparato nei giorni precedenti. Né tantomeno destinare alla pattumiera quegli ingredienti.

Cerchiamo di non tornare al supermercato e di sfruttare solo ciò che abbiamo. Se poi dovessimo cedere teniamo presente questa mossa molto astuta per risparmiare soldi sulla spesa.

Molto spesso ci sono in realtà stuzzicanti e nuove ricette che ci consentono di non sprecare e allo stesso tempo di allietare le nostre papille gustative.

Da leccarsi i baffi questa sfiziosa ricetta svuotafrigo da fare con melanzana e peperone

Tra i prodotti che sicuramente in questo periodo rimangono in frigo ci sono peperoni e melanzane. Sono due prodotti di stagione di cui nell’ultimo periodo sicuramente abbiamo fatto man bassa. Oltre ad averli proposti in diverse salse. Vediamo come reinventarli tramite questa nuova e appetitosa ricetta che sfrutta anche gli altri avanzi, incluso il pane raffermo.

Andremo a preparare delle gustose polpette vegetariane.

Ci serviranno:

1 peperone;

2 melanzane;

2 spicchi di aglio;

1 uovo;

pan grattato q.b.;

150 g di pane raffermo;

100 g di parmigiano grattugiato o altro formaggio;

prezzemolo q.b.;

sale e pepe q.b;

olio di oliva q.b.;

750 g di passata di pomodoro;

basilico.

Se ci è avanzata della provola o della mozzarella, potremmo inserirla per rendere le nostre polpette filanti. Un’altra aggiunta o alternativa valida potrebbe essere anche la ricotta che ben si lega con i due ortaggi protagonisti.

Preparazione

Mettiamo in ammollo la mollica del pane raffermo in una ciotola con un po’ d’acqua per ammorbidirla.

Tagliamo i gambi del peperone e delle melanzane. Inforniamoli per 50 minuti circa a 180 gradi.

Una volta cotti gli ortaggi puliamoli spellandoli e disfacendoci dei semi.

Tagliamo la polpa ottenuta a pezzetti. Inseriamola poi nel mixer e frulliamola assieme a uno spicchio di aglio.

Strizziamo il pane e inseriamolo in una ciotola. Aggiungiamo il composto del mixer, l’uovo, il prezzemolo e il parmigiano. Mettiamo sale e pepe.

Dopo aver mescolato il nostro composto, con le mani creiamo le polpette.

Intanto mettiamo un filo d’olio in una padella con l’altro spicchio di aglio e mettiamo a friggere sul fuoco.

Quando l’aglio è dorato versiamovi la passata con qualche profumata foglia di basilico. Facciamola cuocere per qualche minuto. Saliamo. Tuffiamovi allora le nostre polpette. Facciamole cuocere per una decina di minuti avendo cura di girarle. Prima di toglierle possiamo bucarle con una forchetta per vedere se cotte all’interno.

Et voilà, ecco pronte le nostre gustosissime polpette. Da leccarsi i baffi questa sfiziosa ricetta svuotafrigo da fare con melanzana e peperone.

Una versione alternativa è friggerle prima di metterle nel sugo, ma sicuramente più grassa e meno rapida. Un’altra ricetta da provare che suggeriamo è questo sostanzioso ed economico primo piatto della tradizione meridionale.

